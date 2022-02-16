5 самых дешевых кроссоверов с полным приводом и «автоматом»

Сейчас, имея в кармане около двух млн. рублей можно подобрать довольно интересные варианты и не жалеть о потраченных деньгах. Вот самые заманчивые предложения.
Nissan Terrano
Родственник «Дастера» первого поколения все еще в строю, и на пенсию уходить не собирается. Плюсы автомобиля хорошо известны. Прежде всего — неубиваемая подвеска и надежный силовой агрегат. Видимо, именно поэтому на «японца» все еще находятся покупатели. Кроссовер со всеми ведущими и «автоматом» можно купить за 1 544 000 рублей. Под его капотом будет 2-литровый бензиновый мотор с отдачей в 143 л. с., работающий в паре с древним 4-ступенчатым «автоматом».
RENAULT DUSTER
Второе поколение «Дастера» остается одним из самым доступных на нашем рынке. А еще у машины отличные внедорожные способности, что добавляет плюсов. Полноприводную версию с наддувным мотором объемом 1,3 л в 150 «лошадей» и вариатором можно купить минимум за 1 545 000 рублей. За эти деньги покупатель получает версию Drive, у которой есть усилитель руля, передние электростеклоподъемники, кондиционер, круиз-контроль, крупный сенсорный монитор и неплохая «музыка».
HYUNDAI CRETA
Новая «Крета» прилично подорожала: цены всех комплектаций выросли в среднем на 60 000 ₽ Тем не менее, на дорогах этих машин встречается все больше. Самая дешевая полноприводная «Крета» с 1,6-литровый мотором мощностью 121 л. с. и 6-ступенчатой МКП стоит 1 450 000 рублей. Но нам нужнен «автомат», что дороже.
Машина в версии Family обойдется в 1 590 000 рублей. Зато комплектация довольно богата: есть электроусилитель руля, кондиционер, крупный сенсорный экран и различные электронные помощники.
KIA SELTOS
Seltos — cоплатформенный «Крете» кроссовер. Он дороже, но несколько крупнее, да и выглядит ярче. За 1 619 900 ₽ можно купить «корейца» в версии Comfort со 121-сильным «атмосферником», гидромеханическим «автоматом» и полным приводом. В комплектации есть электроусилитель руля, электростеклоподъемники, борткомпьютер, система стабилизации, датчики давления в шинах и другое оборудование.
Skoda Karoq
Удачный компактный SUV, который много дешевле старшего «Кодиака», был довольно тепло принят нашими покупателями. Что и понятно: у машины немецкая эргономика и неплохо настроенная для города подвеска. Но за все это надо платить. Karoq с 1,4-литровым мотором в 150 сил, «роботом» и всеми ведущими обойдется минимум в 1 932 000 ₽ Но это — без дилерских накруток.