5 самых дешевых кроссоверов с полным приводом и «автоматом»

Сейчас, имея в кармане около двух млн. рублей можно подобрать довольно интересные варианты и не жалеть о потраченных деньгах. Вот самые заманчивые предложения.

Nissan Terrano

Родственник «Дастера» первого поколения все еще в строю, и на пенсию уходить не собирается. Плюсы автомобиля хорошо известны. Прежде всего — неубиваемая подвеска и надежный силовой агрегат. Видимо, именно поэтому на «японца» все еще находятся покупатели. Кроссовер со всеми ведущими и «автоматом» можно купить за 1 544 000 рублей. Под его капотом будет 2-литровый бензиновый мотор с отдачей в 143 л. с., работающий в паре с древним 4-ступенчатым «автоматом».

RENAULT DUSTER

Второе поколение «Дастера» остается одним из самым доступных на нашем рынке. А еще у машины отличные внедорожные способности, что добавляет плюсов. Полноприводную версию с наддувным мотором объемом 1,3 л в 150 «лошадей» и вариатором можно купить минимум за 1 545 000 рублей. За эти деньги покупатель получает версию Drive, у которой есть усилитель руля, передние электростеклоподъемники, кондиционер, круиз-контроль, крупный сенсорный монитор и неплохая «музыка».

HYUNDAI CRETA

Новая «Крета» прилично подорожала: цены всех комплектаций выросли в среднем на 60 000 ₽ Тем не менее, на дорогах этих машин встречается все больше. Самая дешевая полноприводная «Крета» с 1,6-литровый мотором мощностью 121 л. с. и 6-ступенчатой МКП стоит 1 450 000 рублей. Но нам нужнен «автомат», что дороже.