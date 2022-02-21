Как правильно подбирать грузовик для строго определенных условий эксплуатации

Итак, сначала — поиск работы, затем — покупка грузовика. Скажем, для доставки небольших коробок, еды или цветов даже представитель сегмента LCV будет избыточным. Для выполнения подобных задач лучше всего подойдет компактный фургончик (вроде Renault Kangoo или Peugeot Partner), которому не будет тесно на узких городских улицах и в забитых машинами дворах.
Если автомобиль покупается новым, придется выбрать между бензиновым и дизельным мотором, механической и автоматической коробкой, стандартной и удлиненной базой, а также одной или двумя боковыми дверями. С б/у вариантами ситуация проще — покупать придется тот экземпляр, у которого состояние лучше, а пробег — меньше.
Следующий уровень — это легкий коммерческий транспорт, то есть машины формата газовской «Газели». В этом сегменте выбор исполнений куда шире! Разные высоты крыши, длины, типы кузова, моторы… Самая универсальная комбинация — длиннобазный тентованный грузовик: когда придет время, такой вариант быстрее других найдет следующего владельца.
Если машине предстоит работать внутри МКАД, желательно остановить свой выбор на исполнении полной массой до 2,5 тонны — в этом случае машине будет не страшен столичный «грузовой каркас». А чтобы развозить грузы внутри Третьего кольца, грузоподъемность LCV не должна превышать одну тонну.
Выше по рангу расположены средне- и крупнотоннажные грузовики. В силу огромного выбора таковых, давать какие-либо советы и рекомендации практически бессмысленно. Ведь понятно, что для полуприцепа-автовоза нужен самый просто тягач (с маломощным мотором, низкой крышей и короткой кабиной), а для доставки песка — трех- или четырехосный самосвал.
То есть снова придется повторить азбучную истину: сначала — поиск работы, затем — покупка грузовика. Но есть нюансы: «большие машины» принято покупать со «спальниками» (даже если они не нужны) — потом такую технику проще продать, а в городских перевозках главными хитами стали трехтонные бескапотники, притом — с малокубатурными двигателями.
Другая рыночная тенденция — при заказе автомобилей будущие хозяева больше не экономят на таких опциях, как кондиционер кабины, предпусковой подогреватель и камера заднего вида. И здесь дело касается не столько последующей перепродажи, сколько комфорта водителя и безопасности перевозок.
Итак, формат комтранса определен. Дальше предстоит выбрать марку и модель — это обычно происходит, исходя из имеющегося бюджета. Но когда цены примерно равны, приходится вдобавок изучать условия гарантии, межсервисные интервалы и другие неочевидные различия между продукцией разных брендов.
Не менее веской причиной при выборе марки могут оказаться выгодные условия сервисного контракта. В рамках этого документа владелец комтранса может регулярно проходить ТО, заранее оплатив сумму будущего техобслуживания. При этом бонусом будет идти хорошая скидка: обычно стоимость запасных частей и оригинального масла по контракту выходит на 20—25% ниже.
Расположение сервисных центров также имеет значение! Нет никакого смысла гонять автомобиль для ремонта или обслуживания за 300–500 километров. Более того, в гарантийный период даже масло придется менять строго на фирменной станции. Поэтому нужно, чтобы СТО располагались неподалеку от самого предприятия или возможного маршрута.
Не менее важно составить сводную таблицу со стоимостью основных запчастей. У продавцов запчастей (или того самого дилера) придется запросить не только цены на обычные расходники, но и на крупные узлы. Это, в первую очередь, генератор, стартер, форсунки и сцепление, а дополнительно неплохо бы узнать ценники на двигатель, коробку передач и ведущий мост.
Самые дотошные покупатели вдобавок изучают характерные для той или иной модели поломки. Благо, сейчас многие перевозчики ведут видеоблоги, в которых подробно описывают плюсы и минусы своих машин. Подсказки реальных владельцев помогут заранее узнать слабые места, а также предсказать возможные поломки.
Подводя итог, можно сказать, что подбор грузовика — это действительно сложная и ответственная задача. Впрочем, современные онлайн-классифайды существенно упрощают ее! Скажем, благодаря расширенному каталогу техники и появившимся удобным фильтрам на Авито Авто искать подходящие варианты стало намного легче — это касается и новых, и б/у автомобилей.
Более того, именно на Авито сейчас самый большой выбор разнообразного комтранса! Так, в категории «Грузовики и спецтехника» на текущий момент опубликовано около 217 000 объявлений. Если посчитать количество аналогичных предложений на других сайтах, то их будет минимум в 4—6 раз меньше…
Плюс ко всему на Авито действительно много доступных предложений по б/у. Так, более 25 000 объявлений — это грузовики с пробегом по цене до 1 200 000 рублей. Еще 5 000 предложений представлены в сегменте от 1 200 000 до 1 800 000 ₽. И, наконец, 14 000 записей относятся к категории «от 1 800 000 ₽».В общей сложности на Авито сейчас представлено более 65 000 объявлений о продаже грузовиков и спецтехники с пробегом по всей стране.
В поисках идеального экземпляра больше не нужно ездить по автосалонам и площадкам, а вполне реально сделать все онлайн: на Авито нужно выбрать категорию «Грузовики и спецтехника», там выбрать тип техники, указать марку, модель, стоимость и год выпуска искомой машины. Притом те же списки со стоимостью запчастей, о которых было сказано выше, также поможет составить Авито.
Кстати, в качестве эксперимента портал «АвтоВзгляд» решил на собственном опыте изучить, как купить грузовик на Авито Авто. Какой, зачем и чем вообще закончилась наша затея, мы расскажем совсем скоро!