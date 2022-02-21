Как правильно подбирать грузовик для строго определенных условий эксплуатации

Итак, сначала — поиск работы, затем — покупка грузовика. Скажем, для доставки небольших коробок, еды или цветов даже представитель сегмента LCV будет избыточным. Для выполнения подобных задач лучше всего подойдет компактный фургончик (вроде Renault Kangoo или Peugeot Partner), которому не будет тесно на узких городских улицах и в забитых машинами дворах.

Если автомобиль покупается новым, придется выбрать между бензиновым и дизельным мотором, механической и автоматической коробкой, стандартной и удлиненной базой, а также одной или двумя боковыми дверями. С б/у вариантами ситуация проще — покупать придется тот экземпляр, у которого состояние лучше, а пробег — меньше.

Следующий уровень — это легкий коммерческий транспорт, то есть машины формата газовской «Газели». В этом сегменте выбор исполнений куда шире! Разные высоты крыши, длины, типы кузова, моторы… Самая универсальная комбинация — длиннобазный тентованный грузовик: когда придет время, такой вариант быстрее других найдет следующего владельца.