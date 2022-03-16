Для миллионеров: за месяц LADA Largus подорожал на 400 000 рублей

Меньше всех «потяжелела» народная Granta — к ее ценнику «прилипли» 43 000 «целковых», так что теперь, чтобы стать владельцем базового седана, придется отдать дилеру минимум 727 900. Дорого? А вот вам тогда Vesta по цене от 1 121 900 рублей (+89 000). За хэтчбек XRAY попросят заплатить 1 106 900 (+97 000).

LADA Niva Travel теперь тоже «миллиощица», так как стоит минимум 1 066 900 (+63 000). К классическому трехдверному внедорожнику LADA Niva Legend отныне прикрепили ценник «818 900 рублей» (+42 000).

Найдутся ли желающие покупать машины за такие деньги? Посмотрим в апреле, когда станет известна мартовская статистика продаж. Но есть сомнения, что россияне готовы тратить миллионы рублей на отечественные авто, особенно учитывая тот факт, что система кредитования оказалась практически парализована.

При этом проблемы на российском авторынке из-за «украинских» санкций вынуждают автодилеров пробовать достаточно нестандартные способы выживания в сложившихся условиях. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о причудливом аниткризисном ноу-хау.