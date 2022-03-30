Почему весной надо обязательно прогревать двигатель

Мало кто знает, что даже когда на улице стоит нулевая температура, либо небольшой плюс, мотор обязательно надо прогревать. Даже при такой довольно мягкой погоде детали шатунно-поршневой группы остывают за ночь довольно сильно. Поэтому если завести двигатель и сразу поехать, могут возникнуть проблемы.

Дело в том, что между всеми подвижными частями силового агрегата предусмотрены технологические зазоры. Они рассчитаны таким образом, чтобы обеспечивать оптимальное трение при рабочей температуре. Но когда мотор непрогрет, величина этих зазоров неоптимальна, потому как все предметы при нагревании — расширяются, а при охлаждении — уменьшаются. Получается, что холодный агрегат работает в сложном для себя режиме, а если увеличить на него нагрузку (например, нажать газ), износ трущихся частей многократно усилится.

К этому может добавиться и еще одна беда. За ночь моторное масло стекает в картер. Поэтому после пуска мотору нужно время, чтобы прокачать смазку по всей системе. Особенно это важно для наддувных двигателей, где лубрикант проходит через турбокомпрессор. Если сразу поехать, то непрогретый мотор начнет ощущать дефицит масла, то есть станет работать на износ. А если и вовсе посильнее нажать газ, то есть риск появления задиров в одном или нескольких цилиндрах. Ведь толщина масляной пленки недостаточна и ее легко «разорвать».