Состоялась особенная презентация не менее особенного УАЗ «Профи»

EVM Pro первый раз показали еще в феврале. Портал «АвтоВзгляд» уже писал о новинке, поэтому напомним о ней лишь кратко. Созданный на базе УАЗ «Профи» грузовичок получил 116-сильный электромотор и литий-железо-фосфатную батарею, запаса которой должно хватить на 300 километров пути. Что касается грузоподъемности, то на борт машина может взять до тонны груза. От столь скромного показателя никуда не уйти, ведь треть грузоподъемности «съела» тяговая батарея.

На форуме стала окончательно известна цена новинки. Финансовый директор компании Игорь Гирдин, рассказал, что финальный «прайс» составит 3 200 000 рублей с учетом субсидий от государства, а «чистая» цена будет под 4 000 000 рублей. Что касается даты начала производства, то она намечена на сентябрь этого года. Собирать машину будут в экономической зоне «Технополис Москва».

Кроме того, Гирдин отметил, что стоимость владения таким грузовиком будет ниже, чем машиной с классическим мотором. При перевозке тонны груза этот показатель составит 7—8 рублей на километр пробега, против 14—16 рублей в случае с автомобилем оснащенным ДВС.

Вот только непонятно, за какое время можно отбить цену такого электромобиля. К тому же, УАЗ не отличается качеством сборки, окраски, да и надежностью многих элементов конструкции. Что касается тормозов, то машина и раньше неохотно замедлялась, а тяжелый «Профи», да еще с грузом, будет делать это с двойной неохотой. Зная это, простые покупатели предпочтут традиционный «Профи», либо продукцию от ГАЗа. А инноваторам можно рассчитывать разве что на госконтракты. Вероятно, именно поэтому машину первым делом показали высоким чиновникам.

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