Новый Telegram-бот снижает риски при покупке машины с пробегом

Оперативно проверить автомобиль с пробегом теперь стало возможно с помощью нового сервиса проекта «Автотека». Напомним, что в распоряжении «Автотеки» уже сейчас есть большая база данных по истории эксплуатации машин. В ней можно найти информацию о 50 000 000 автомобилей, при этом данные о 10 000 000 машин — уникальны и недоступны в других источниках. Так что большинство данных могут быть исчерпывающими.

Проект запустил собственный Telegram-бот, который позволит быстро и удобно проверять историю и техническое состояние автомобилей с пробегом, в сети «Телеграм», которая в последнее время стала наиболее популярной среди наших граждан. Чтобы получить информацию о заинтересовавшем автомобиле достаточно прислать VIN-номер, госномер или ссылку на объявление о продаже машины на «Авито Авто».