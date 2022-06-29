Новый Telegram-бот снижает риски при покупке машины с пробегом

Оперативно проверить автомобиль с пробегом теперь стало возможно с помощью нового сервиса проекта «Автотека». Напомним, что в распоряжении «Автотеки» уже сейчас есть большая база данных по истории эксплуатации машин. В ней можно найти информацию о 50 000 000 автомобилей, при этом данные о 10 000 000 машин — уникальны и недоступны в других источниках. Так что большинство данных могут быть исчерпывающими.
Проект запустил собственный Telegram-бот, который позволит быстро и удобно проверять историю и техническое состояние автомобилей с пробегом, в сети «Телеграм», которая в последнее время стала наиболее популярной среди наших граждан. Чтобы получить информацию о заинтересовавшем автомобиле достаточно прислать VIN-номер, госномер или ссылку на объявление о продаже машины на «Авито Авто».
Кстати, с помощью бота можно проверить ограничения на регистрацию, а также данные о том, находился ли автомобиль в залоге или работал в такси. Это сейчас крайне важно.Если говорить про техническую информацию, то здесь доступны данные о том, попадала ли машина в аварии, количество ремонтов, а также факт скрученного пробега.
Бот автоматически оповещает пользователя о готовности отчета. Стоимость услуги небольшая.
Чтобы начать пользоваться ботом достаточно перейти по ссылке https://t. me/autoteka_official_bot или найти в поиске Telegram по названию — @Autoteka_Official_Bot, затем нажать Start. Для проверки нужен лишь государственный номер автомобиля или VIN, который есть в свидетельстве о регистрации, паспорте транспортного средства, полисе ОСАГО, а также на самой машине. Табличку можно найти на панели под стеклом, на стойке у передней двери и под капотом. Бот также проверяет автомобиль через «Авито Авто». Если у пользователя услуги все равно остались какие-либо вопросы, то с помощью команды «Помощь» можно получить ссылку на службу поддержки «Автотеки». Специалисты обязательно помогут.
Кстати, работает бот «Автотеки» на любом устройстве, где установлено приложение Telegram (12+), так что трудностей быть не должно. Новой услугой могут воспользоваться все, от частный продавцов, до профессионалов авторынка. Выгрузка отчета занимает не более 3-х минут с момента оплаты, что существенно ускоряет процесс проверки. Так что с такой услугой приобретение машины с пробегом станет быстрее, а главное, безопаснее.