Чем отличаются «легковая» и «грузовая» Автотека?

А какая информация, получаемая от дилеров, важна для отчета проверки автомобиля?

- Это, прежде всего, история обслуживания и ремонта машины в гарантийный и постгарантийный периоды, включающая в себя полный перечень произведенных работ и пробеги, на которых они выполнялись. Не секрет, что в большинстве своем коммерческий транспорт в гарантийный период обслуживается у официальных дилеров по так называемым сервисным контрактам, которые могут быть как стандартными, так и пролонгированными. То есть до первой продажи грузовики и автобусы находятся под крылом официалов. Это выгодно транспортникам, так как гарантирует высокий коэффициент выхода машин на линию, оперативный и бесплатный ремонт по заключенному договору. При этом минимальный простой машин сторицей перекрывает затраты на сервисный контракт. Выгодно это и «Автотеке», так как мы можем предоставить нашим клиентам ценную информацию о транспортном средстве.

После того как машины сходят с гарантии и заканчивается действие сервисного контракта, автомобили часто уходят под крыло мультибрендовых СТО или обслуживаются на собственных ремонтных участках парков. Это делает невозможным полноценное отслеживание жизни транспортных средств.

Идем дальше. Информация, получаемая от официальных дилеров, позволяет оценить то, как интенсивно эксплуатировалась машина. Применительно к коммерческому транспорту это очень важно, так как грузовик или автобус есть средство производства, от состояния которого зависит, сможет ли техника выйти на линию без существенных вложений средств и приносить прибыль. Именно по этой причине мы ведем активную работу с представительствами и официальными дилерами производителей коммерческой техники по взаимовыгодному сотрудничеству, и стоит отметить — находим понимание со стороны партнеров. Это дает нам уверенность в том, что в самом ближайшем будущем мы создадим по коммерческому транспорту столь же эффективный инструмент проверки, какой у нас уже есть по легковым автомобилям. А возможно, и лучше!