Чем отличаются «легковая» и «грузовая» Автотека?

Онлайн-сервис «Автотека» хорошо знаком всем, кто искал, ищет, а также собирается найти себе легковой автомобиль на вторичном рынке. Актуальность информации, которая выдается в сформированном системой отчете, не вызывает никаких сомнений — проверено миллионами запросов. Но как работает «Автотека» при подборе коммерческого транспорта? На этот и многие другие вопросы порталу «Автовзгляд» отвечает Андрей Тумкин, Ведущий менеджер продукта в Автотеке.
Чем кардинально отличается «легковая» и «грузовая» Автотека?
- По сути своей, созданный нашей командой онлайн-сервис «Автотека» имеет один и тот же принцип (алгоритм) проверки транспортных средств (ТС). Это означает, что при формировании отчетов по всем видам автотранспорта — от мототехники и легковых машин до грузовиков, автобусов, спецтехники — задействуются информационные ресурсы ключевых структур: ГИБДД, судебных приставов, банков, страховых, лизинговых компаний, официальных дилеров, автопроизводителей и т. д. Различия заключаются лишь в ряде нюансов. Так, если по легковым машинам мы сегодня в полной мере используем данные, которые нам предоставляют официальные дилеры автомобильных брендов, то по коммерческому транспорту такое сотрудничество только набирает обороты.
А какая информация, получаемая от дилеров, важна для отчета проверки автомобиля?
- Это, прежде всего, история обслуживания и ремонта машины в гарантийный и постгарантийный периоды, включающая в себя полный перечень произведенных работ и пробеги, на которых они выполнялись. Не секрет, что в большинстве своем коммерческий транспорт в гарантийный период обслуживается у официальных дилеров по так называемым сервисным контрактам, которые могут быть как стандартными, так и пролонгированными. То есть до первой продажи грузовики и автобусы находятся под крылом официалов. Это выгодно транспортникам, так как гарантирует высокий коэффициент выхода машин на линию, оперативный и бесплатный ремонт по заключенному договору. При этом минимальный простой машин сторицей перекрывает затраты на сервисный контракт. Выгодно это и «Автотеке», так как мы можем предоставить нашим клиентам ценную информацию о транспортном средстве.
После того как машины сходят с гарантии и заканчивается действие сервисного контракта, автомобили часто уходят под крыло мультибрендовых СТО или обслуживаются на собственных ремонтных участках парков. Это делает невозможным полноценное отслеживание жизни транспортных средств.
Идем дальше. Информация, получаемая от официальных дилеров, позволяет оценить то, как интенсивно эксплуатировалась машина. Применительно к коммерческому транспорту это очень важно, так как грузовик или автобус есть средство производства, от состояния которого зависит, сможет ли техника выйти на линию без существенных вложений средств и приносить прибыль. Именно по этой причине мы ведем активную работу с представительствами и официальными дилерами производителей коммерческой техники по взаимовыгодному сотрудничеству, и стоит отметить — находим понимание со стороны партнеров. Это дает нам уверенность в том, что в самом ближайшем будущем мы создадим по коммерческому транспорту столь же эффективный инструмент проверки, какой у нас уже есть по легковым автомобилям. А возможно, и лучше!
А зачем дилерам делиться с Автотекой своими данными по транспортным средствам?
- Хороший вопрос! Ответ на него может быть как коротким — интересы бизнеса. Так и развернутым. Дилеры, которые развивают направление выкупа б/у машин или обмена автомобилей с пробегом на новые, остро нуждаются в максимально полной информации для их проверки. Особенно это касается центров, работающих и с машинами конкурентов. Доступа к их базам они не имеют априори. При этом никто не хочет выкупить машину, на перепродаже которой потом невозможно будет заработать! Остро нуждаются в информации по машинам и мультибрендовые компании, которые работают с машинами так называемой Большой европейской семерки: MAN, Mercedes-Benz, IVECO, Scania, Volvo, Renault, DAF, которые являются самыми востребованными на вторичном рынке. Без взаимовыгодного сотрудничества по обмену информацией работать будет сложно всем.
Есть ли у «Автотеки» эксклюзивная информация о проходящих проверку транспортных средствах?
- Разумеется! Максимальная полнота получаемой информации о транспортном средстве зависит не только от доступности данных из баз, о которых мы уже упомянули выше, но и от включения в отчет эксклюзивной(!) информации, которую мы держим в своих руках. Речь идет об истории размещения объявлений о продаже машин на площадке Авито Авто, в которой есть жесткая привязка к VIN-номеру. Он, в отличие от госномеров, не меняется при перерегистрации транспортного средства. Следовательно, «переписать» историю авто, не наследив, не удастся.
Для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (цельнометаллические фургоны и «каблуки») база данных по объявлениям с привязкой к VIN-номеру доступна с 2016 года, а для «комтранса» в его классическом виде (грузовики малого, среднего, большого тоннажа, автобусы различного класса и т. д.) — год. Но даже аккумулированных за 12 месяцев данных зачастую достаточно, чтобы отследить частую смену собственников машины или увидеть иные подозрительные моменты в истории ТС, которые должны как минимум насторожить покупателя, подвигнуть его на более глубокую проверку выбранного автомобиля.
Коммерческий транспорт, как правило, берут в лизинг. Как это влияет на его проверку по «Автотеке»?
— Практически никак! Когда первым владельцем машины является лизинговая компания, работающая по выверенным с юридической точки зрения договорам, в которых прописано: обязательное страхование транспортных средств, обслуживание техники на базе официальных дилеров и т. д., то отследить жизненный путь машины (как минимум в период действия лизингового договора) гораздо проще, нежели если авто приобретался за средства фирмы. Следовательно, с точки зрения проверки коммерческого транспорта информация о нахождении машины в лизинге является очень важной. Лизингодателю для ведения бизнеса важно, чтобы все события, которые происходили с машиной в период действия договора, были отображены в истории. Это необходимо, например, с точки зрения оценки эффективности бизнеса и покрытия убытков, возникающих при возникновении ДТП или угона/утраты автомобиля. Коммерческая техника интересует криминальные структуры не меньше легковых машин. Не случайно мы ведем с крупными игроками рынка лизинга работу по сотрудничеству в области обмена информацией. Это, кстати, также является одним из приоритетных направлений развития «грузовой» Автотеки.
В течение какого промежутка времени информация из отчета проверки транспортного средства сохраняет свою актуальность?
— Как и в случае проверки легковых машин, информация по коммерческому транспорту актуальна на момент покупки отчета. Именно по этой причине мы настоятельно рекомендуем выполнять контрольную проверку машины непосредственно перед тем, как ставить подпись в договоре купли-продажи. Если не следовать этому правилу, то можно столкнуться с ситуацией, когда «пробитый» неделю назад автомобиль был передан в залог или на него «повесили» иные обременения. В этом случае предъявить продавцу претензию и отстоять свои права как добросовестного покупателя в суде будет непросто. Также следует помнить, что, несмотря на обновление баз в режиме реального времени, не исключено запаздывание внесения в них информации со стороны соответствующей службы (судебных приставов, банков, страховых, лизинговых компаний и т. д.), которая отвечает за ту или иную базу. То есть доля риска присутствует всегда. Следовательно, необходимо грамотно составлять документы по сделке и не экономить на юридических услугах.