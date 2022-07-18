Kia переписала цены на новый Sportage в России

Теперь компания, по всей видимости, решила распродать запас собранных машин. Правда, по новым ценам. Прежде предполагалось, что базовый Kia Sportage будет стоить 2 330 000 рублей. А сейчас решено, что клиентам автомобили будут отдавать минимум за 2 850 000 «целковых». В такую сумму обойдется стартовая комплектация Classic со 150-сильным двухлитровым атмосферником, шестиступенчатой «механикой» и передним приводом.

Список оборудования достаточно широк. Покупателю даже самого простого «Спортейджа» полагаются шесть подушек безопасности, система стабилизации, подогрев передних сидений, светодиодные фары, медиасистема, а также камера заднего вида. Правда, вместо системы климат-контроля здесь будет обычный кондиционер.

С «автоматом» новинку хотят продавать минимум за 2 949 900, а с полным приводом — за 3 069 900. Сочетание полноприводной трансмиссии и автоматической коробки облегчит кошелек на 3 129 900. Ну, а самый дорогой вариант — с мотором 2,5 литра отдачей 190 сил: за такие кроссоверы дилеры будут просить 3 464 900.

Между тем, китайская Geely, похоже, готовится отвоевать рынки, где сейчас господствуют корейские автопроизводители. Во всяком случае, все последние новинки «поднебесного» бренда выглядят не менее, если не более «дерзко», чем продукты, вышедшие под марками Kia и Hyundai. Самое свежее тому подтверждение — кроссовер Geely FX11, что оказался рассекречен до официальной премьеры.