Стартовали российские продажи легкого грузовичка Dongfeng CAPTAIN-T

Грузовичок Dongfeng CAPTAIN-T будет продаваться в России в двух модификациях — с полной массой 2490 кг и 3490 кг. У более легкой из них, DFA1030S−1, грузоподъемность составляет 570 кг, что позволяет мпашине въезжать в центр Москвы без оформления разрешений.

Модель оснащена рядным четырехцилиндровым турбодизелем рабочим объемом 2,2 литра мощностью 128 л. с. и 315 Нм крутящего момента при 2000 об/мин. В трансмиссии применяется механическая пятиступенчатая коробка передач.

Подвеска — рессорная, тормоза спереди дисковые, а сзади — барабанные. В список оборудования входят кондиционер, электрические стеклоподъемники, подогрев водительского сиденья.

Шасси Dongfeng CAPTAIN-T в исполнении DFA1030S−1 полной массой до 2,5 тонн (грузоподъемность до 570 кг) предлагается по цене от 1,7 млн. рублей. Шасси в варианте DFA1030S−2 полной массой до 3,5 оценивается чуть более, чем в 1,8 млн. рублей. 2,5-тонная версия, уже оснащенная цельнометаллической бортовой платформой размерами 3400х1920х355 мм, стоит 1,8 млн. рублей.