В России сильно подорожали автомобили Haval и Exeed

Так, у компании Haval подорожал весь модельный ряд, кроме, разве что, Dargo, поступившего в продажу в начале июня. Младший кроссовер Jolion прибавил в цене 27—35% в зависимости от комплектации, и теперь предлагается в базовом исполнении за 2 029 000 рублей. Те же 27—35% «прилипли» к прайсам F7: отныне стартовая цена SUV — 2 569 000 целковых. За купеобразный F7x дилеры просят от 2 639 000 рублей (прибавка 27—34%), а за внедорожник H9 — от 4 599 000 (плюс 35—37%).

Что же касается Exeed — премиального суббренда Chery — то кроссовер TXL подорожал на 34—35%. Его минимальная цена — 3 669 900 «деревянных». Флагманский VX «ушел» за отметку в 4 млн.: обзавестись им можно, заплатив как минимум 4 559 900 рублей — прайсы подросли на 36—37%, следует из результатов исследования портала «Китайские автомобили». А вот стоимость младшего LX осталась на прежнем уровне — от 2 709 900 целковых.

Но все это рекомендованные розничные цены, по которым отыскать машину у дилера крайне непросто. К слову, недавно портал «АвтоВзгляд» провел собственное исследование: прогулялся по дилерским центрам китайских марок и выяснил, за сколько реально предлагаются нынче автомобили. Посмотреть его результаты можно здесь.