Кроссовер Exeed LX повзрослел и подорожал

Оставим это утверждение на совести китайских товарищей, однако посмотрим, как близко подобрался к заявленным высотам «малыш» Exeed LX. Да, изменения налицо, но вот насколько они премиальны?

Этот SUV обзавелся полным приводом, что россиян, безусловно, порадует. Но, заметим, покинувшие страну европейские, корейские и японские марки, играющие даже в бюджетном сегменте, эту опцию предлагали своим клиентам довольно давно. И тем не менее — китайский прогресс тут очевиден.

К тому же машина получила 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 «лошадок» и роботизированную коробку передач на семь ступеней. А трансмиссия — аж шесть режимов работы («Эко», «Спорт» и «Комфорт», «Снег», «Грунт» и «4х4»), чем не могут похвастать даже старшие модели бренда.