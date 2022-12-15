Кроссовер Exeed LX повзрослел и подорожал

Оставим это утверждение на совести китайских товарищей, однако посмотрим, как близко подобрался к заявленным высотам «малыш» Exeed LX. Да, изменения налицо, но вот насколько они премиальны?
Этот SUV обзавелся полным приводом, что россиян, безусловно, порадует. Но, заметим, покинувшие страну европейские, корейские и японские марки, играющие даже в бюджетном сегменте, эту опцию предлагали своим клиентам довольно давно. И тем не менее — китайский прогресс тут очевиден.
К тому же машина получила 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 «лошадок» и роботизированную коробку передач на семь ступеней. А трансмиссия — аж шесть режимов работы («Эко», «Спорт» и «Комфорт», «Снег», «Грунт» и «4х4»), чем не могут похвастать даже старшие модели бренда.
Есть и другие «фишки». Так, полноприводный LX обзавелся 19-дюймовыми колесами и красными тормозными суппортами. А внутреннее содержание машины обогатилось адаптивным круизом, системой старт-стоп и дополнительными опциями безопасности.
Что касается комфорта седоков, то тут теперь есть подогрев спинки сидений — причем как передних,так и задних — и вентиляция. Впрочем, повторимся, все эти «плюшки» предлагались ушедшими из РФ конкурентами (и не только Mercedes-Benz, Audi и BMW) уже давно.
И вот объявлены цены на все это богатство. Если прайс «обычного» Exeed LX (передний привод, турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 147 л. с., вариатор) начинается у нас от 2 999 900 рублей, то полноприводного (версия получила название Premium Plus) — от 3 750 000 целковых без учета маркетинговых программ.
Ну а как едет подорожавший SUV, портал «АвтоВзгляд» расскажет уже на днях — наши корреспонденты как раз тестируют эту новинку рынка.