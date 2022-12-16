Кроссовер Changan CS35Plus подорожал после обновления

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На официальном сайте Changan в России появились комплектации и цены на кроссовер CS35Plus, который недавно пережил плановое обновление. Автомобиль обрел более стильную внешность, а также получил новый силовой агрегат. Изменился и «прайс», сделав азиатский SUV менее доступным для простых граждан.
Виктор Васильев

Дизайнеры основательно поработали над передней частью Changan CS35Plus. Теперь у автомобиля огромная решетка радиатора, немного измененный бампер и интересная головная оптика в которой дневные ходовые огни образуют горизонтальную линию. Форму фонарей также поменяли.

Салон порадует обновленной передней панелью и цифровой «приборкой», рядом с которой разместили 10-дюймовый сенсорный экран мультимедиа.

Однако главное изменение — под капотом. Обновленный CS35Plus получил 1,4-литровый наддувный двигатель отдачей 150 сил, работающий в паре с семиступенчатым «роботом».

Цена новинки начинается от 2 379 900 рублей, а ведь за дорестайлинговую версию просили 1 989 900 рублей.

Топовое оснащение Tech (2 429 900 рублей) включает адаптивный круиз-контроль, боковые шторки безопасности, подогрев второго ряда кресел и другое оборудование.

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16 декабря 2022
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