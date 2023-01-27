В Россию привезли новый 7-местный кроссовер Mercedes-Benz EQB

Судя по всему, речь идет о «Мерсе» для китайского рынка. Такие экземпляры производят на совместном предприятии Beijing Benz Automotive Co. (BBAC) в КНР. Во всех комплектациях есть третий ряд сидений, да и оснащение небедное. В наличии кожаный салон, продвинутая система MBUX со сдвоенными мониторами «приборки» и мультимедиа, а также множество электронных помощников.

В движение кроссовер приводит двухмоторная силовая установка суммарной отдачей 292 л. с. Запас хода на одном заряде тяговой батареи — 419 км. В остальном же, если говорить про конструкцию кузова и подвески, это знакомый нам Mercedes-Benz GLB. «Германца» с линейкой традиционных моторов продавали у нас официально.

По информации портала Auto.ru семиместный SUV оценили в 6 423 000 рублей.