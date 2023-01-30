LADA Granta ощутимо подешевела, но ненадолго

Как стало известно редакции Quto, приобрести LADA Granta по сниженной цене можно во многих городах России. Насколько эта самая цена ниже обычной? Примерно на 20 000 — 30 000 рублей, если сравнивать с декабрьскими прайсами. А если с январскими (на авто 2023 года выпуска) — то аж на 90 000 — 100 000 целковых.

Да-да, после Нового года LADA Granta ощутимо подорожала — в десятых числах месяца продавцы просили за машины как минимум 810 000 рублей. И это при том, что рекомендованная розничная цена модели стартует с отметки в 678 300 «деревянных». А сейчас дилеры отдают авто 2022 года выпуска за 710 000 — 720 000 целковых. Причем, помимо скидки, они вручают и разные подарки — в том числе зимнюю резину.

К слову, пару недель назад свою инспекцию автосалонов проводил и портал «АвтоВзгляд» — мы выясняли, за сколько сейчас реально можно приобрести некогда бюджетные Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и прочие компактные седаны-лифтбэки. О том, что нам удалось разузнать, подробно рассказываем здесь.