Кроссовер Geely Okavango едет в Россию

Geely Okavango впервые показали публике в сентябре 2021 года. Длина полноразмерного SUV составляет 4835 мм, а размер колесной базы равен 2815 мм. Под капотом работает 1,8-литровый наддувный мотор с отдачей в 177 сил, с которым спарен «автомат» или 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Существуют и так называемые мягкие гибриды, в основе которых — 1,5-литровый двигатель и стартер-генератор. Привод — только передний.

В комплектации есть адаптивные светодиодные фары, 18-дюймовые колеса, электропривод двери багажника, климат-контроль, система кругового обзора и другое оборудование. У всех версий предусмотрен третий ряд с двумя раздельными креслами.

Напомним, что российские дилеры уже начали принимать заказы на модель. За Okavango просят от 3 500 000 рублей.