В России открыли прием предзаказов на рамный внедорожник Tank 300

По характеристикам и размерам «трехсотка» схожа с такими моделями как UAZ Patriot и Toyota Fortuner. Длина составляет 4620 мм, ширина — 1930 мм, а высота — 1903 мм. Пятая дверь распашная, а объем багажника равен 410 л. Дорожный просвет — 224 мм. Под капотом работает двухлитровый наддувный мотор отдачей 220 сил, агрегатированный с классическим восьмиступенчатым «автоматом».

Сейчас заказать модель можно только через фирменное мобильное приложение. Предлагают две комплектации: базовая Adventure стоит от 3 699 000 рублей, а за Premium просят от 4 049 000 целковых. «Живые» автомобили обещают доставить весной.

В перечне оснащения — четыре подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, электропривод и подогрев передних сидений, люк, система бесключевого доступа, виртуальная панель приборов, обогрев лобового стекла и другое оборудование.