В России появились неожиданные пикапы Toyota Hilux

Под капотом Toyota Hilux работает 2,8-литровый дизельный двигатель мощностью 200 сил в паре с автоматической коробкой передач. Привод — подключаемый полный. В богатой комплектации GR Sport значатся 18-дюймовые колеса на литых дисках, кожаный салон, электрорегулировки кресел и набор электронных помощников водителю. Цены начинаются от 5 300 000 рублей. За эти деньги сейчас можно купить большое количество разной техники, так что каждый Hilux будет довольно долго искать своего хозяина.

Тем более, что пикапы в РФ спросом откровенно не пользуются. Так, по данным агентства «Автостат», в первом месяце 2023-го в России продано 45 231 новых легковых авто. Падение продаж относительно января прошлого года — 47,4%. Ни один из пикапов в ТОП−25 популярных моделей не попал: хозяев нашли всего 817 авто с «хозяйственным» типом кузова.

Да и в 2022 году результаты реализации пикапов не блистали громкими цифрами. Многолетний лидер в лице UAZ Pickup разошелся тиражом в 2046 машин. Второе место за Toyota Hilux (1404), третье — у Mitsubishi L200 (1224). Далее идут Great Wall Poer (914), JAC T6 (622 ) и Ram 1500 (572 экземпляра).