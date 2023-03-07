В России появился недоступный для простых смертных китайский лимузин Hongqi H9+

«Прайс» на Hongqi H9+ «повесили» немалый — 18,9 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании «Авилон». Такие деньги просят за лимузин длиной 5337 мм, под капотом которого работает 3-литровый наддувный V6 мощностью 272 л. с. Привод — задний.

В салоне кресла, обтянутые кожей, украшает строчка ручной работы. А в списке оснащения есть проекция на лобовое стекло, климатическая система с генератором отрицательных ионов кислорода, массаж и двойные боковые шторки безопасности.

В список электронных помощников вошли системы предупреждения о выходе из полосы движения и мониторинга слепых зон, контроля за состоянием водителя и предупреждения о столкновении. Вопрос лишь в том, кто купит такое китайское чудо техники. Нужно быть очень оригинальным человеком, чтобы отказаться от приобретения Audi или Mercedes-Benz, отдав предпочтение Hongqi.