Никакой poloвой жизни: ищем в автосалонах «бюджетник» для начинающего водителя

В декабре прошлого года получила «права» и вот наконец-то созрела для покупки первого авто. Будучи студенткой без стабильных доходов, раскатывать губу на всякие там «Лэнд Крузеры», «Инфинити» и «Джипы» не стала, да и папочка обозначил бюджет в 2 «ляма», на который, сами понимаете, в нынешних реалиях особо не разгуляешься. Но, в любом случае, сумма вполне рабочая.
Другое важное условие, поставленное, опять же, заботливым папочкой — машина должна быть новой, из салона. Мол, так безопаснее, да и я буду аккуратнее: это «бэушку» можно безжалостно обтирать о бордюры, к свеженькому же авто нужно относиться бережнее. Цены ведь на ремонт ого-го!
А поскольку в автомобильных делах я полный профан, то в качестве моральной поддержки на прогулку по московским шоу-румам взяла с собой куда более «прошаренную» коллегу. И вот мы, будто две родные сестры, уверенной походкой топаем от метро в сторону дилерских центров.
Богатство скудного ассортимента
Самые большие надежды, наслушавшись мужчин из нашей редакции, я возлагала именно на Polo, а потому первым делом мы зашли в салон Volkswagen. Знала, что эта модель давно стала дефицитной, однако прогуливаясь по шоу-руму, набитому дорогущими кроссоверами и «бэушками», все же ждала, что вожделенный лифтбэк вот-вот появится. Но чуда не произошло: менеджер подтвердил худшее — «Полики» закончились, и поставок в ближайшее время не предвидится. Нда, похоже, плакала моя «poloвая» жизнь.
«Но не расстраивайтесь вы так, есть вполне достойная альтернатива — седан Kaiyi E5», — попытался успокоить меня продавец. Он подвел нас к «китайцу», поселившемуся с чего-то вдруг в салоне Volkswagen, и рассказал, что комплектация предусмотрена одна, но очень приличная: вариатор, мультимедийка там всякая, парктроники, камеры. При покупке за «нал» машину готовы отдать за 1 959 000 рублей, а в кредит — за 1,7 «ляма». Бонусом пообещали бесплатную замену масла на первом ТО. Что ж, «на карандаш» Kaiyi E5 взяли и пошли изучать рынок дальше.
Большая китайская тройка
В салоне марки Geely нас встретили не очень радушно. Увидев на пороге двух молоденьких девиц, консультант нехотя оторвался от стула, покорно выслушал наши дамские «хотелки» и предложил единственно подходящий вариант — кроссовер Coolray.
Правда, надо сделать оговорку, самая доступная комплектация Comfort… недоступна. Дешевые версии раскупили таксомоторные парки и каршеринговые компании, оставив простым смертным среднее исполнение Luxury, которое, если брать авто в кредит, отдадут за 2,2 миллиона «рэ». За наличные ценник будет ближе к 2,5 «лямам». Увы, в мой бюджет «Лухари» при любых раскладах не влезает.
Да, Comfort можно заказать, но сроки поставки настолько туманны, что ждать свою «ласточку» можно до глубокой старости. К тому же, по признанию менеджера, учитывая каждодневный рост цен, к моменту прихода машины в нужной комплектации к ним в салон ее стоимость запросто может превысить прайс Luxury. Вот такие грустные дела… Айда к другому дилеру!
В автосалоне марки Haval ценники на продукцию, собранную в Туле, не радуют от слова совсем. Шутка ли, самым недорогим авто средь представленных моделей оказался кроссовер Jolion в комплектации Elite за 2,4 млн. рублей. Более бюджетных версий в ближайших поставках нет, причем и заказать их нельзя. На вопрос «почему?» менеджер лишь пожал плечами. Видимо, всю «дешевку», как и в случае с Geely, выгребли «таксисты».
Да и вообще, от посещения шоу-рума «Хавэйл» у нас осталось какое-то дурное послевкусие. И ладно продавец не смог внятно обозначить преимущества их автомобилей перед другими «китайцам», пролепетав что-то из разряда «у нас производство в России, а значит, нет проблем с обслуживанием» (как эти вещи взаимосвязаны между собой?), так нас еще и попытались облапошить, как последних блондинок. Консультант показывает прайс-лист с рекомендованной изготовителем розницей и утверждает, что это — цены с учетом скидок по кредиту и программе Trade-In… Спасибо, кушайте сами.
О бешеных ценах на автомобили Chery я, в общем-то, знала, но пересекая порог дилерского центра, в глубине души надеялась, что смогу урвать какой-нибудь кроссовер в пределах своих двух «лямов», но нет. Самый дешевый Tiggo 4 Pro в версии Family за 2 250 000 рублей поверг меня в депрессию. И даже расчет всевозможных кредитов на папу так и не снизил цену на автомобиль: то на то и выходит. Короче говоря, еще один кандидат проехал мимо меня.
Неприятно познакомиться
С компанией Changan я столкнулась впервые, и трудно назвать это знакомство удачным. На ресепшн нас никто не встретил, а запах в помещении стоял отвратный, будто не автомобили продают, а покрышки жгут. Минут десять мы гуляли по салону, всем своим видом демонстрируя неистовую заинтересованность в машинах, но все впустую. Ни один лентяй-менеджер так и не удосужился к нам подойти. И не сказать ведь, что в салоне была толпа людей. Что ж, мы не гордые и сами подходим к консультанту «излить душу».
Тот, даже не дослушав нашу «исповедь» до конца, начинает активно впаривать кроссовер Changan CS35 Plus New. Так и хотелось в сердцах прокричать «Окстись, родной, у нас на кармане лишь 2 миллиона в „деревянном“ эквиваленте». Но менеджера, тараторящего как из пулемета заготовленную речь, было уже не остановить… Впрочем, в обозначенный бюджет можно купить CS35 Plus без «New» в названии: его цена в разных комплектациях — 1,8—1,9 млн. Берем на заметку!
Корейские надежды
Заходим в гости к «корейцам», где, по слухам, еще имеются остатки Kia Rio. Увы, это оказалось только слухами. Ни седанами, ни хетчбэками здесь и в помине не пахнет. В огромном салоне сиротливо стоят четыре Cerato. За версию «Комфорт» на «механике» дилер просит скромные 2,4 млн. рублей, за комплектацию «Люкс» на «автомате» — 2,5 «лимона». И то, эти прайсы актуальны при покупке авто в кредит. Как бы то ни было, в любом случае цена вываливается за рамки бюджета.
Другое дело — Hyundai Solaris. Эти седаны в продаже отыскать еще можно, в чем мы с «сестренкой» убедились лично. Консультант сообщил, что на складе осталось аж 12 автомобилей в разных модификациях и комплектациях — вот ведь удача! Самую доступную машину с 1,6-литровым 123-сильным мотором, «механикой», парктрониками, камерой заднего вида и сигнализацией в подарок предложил за 1 980 000 наличных рублей. Но предупредил, что принимать решение о покупке надо быстрее — разлетаются как горячие пирожки.
Голая и доступная
Грешно, конечно, гулять по автосалонам и не заглянуть на огонек к отечественной LADA. Знаете, по сравнению со всеми марками, в гостях у которых мы сегодня побывали, в дилерском центре тольяттинского бренда цены наиболее демократичные. Хотя, не скрою, выложить 722 000 рублей за «голую» Granta рука как-то не поднимается. Машина же с «кондеем», «музыкой», ковриками и прочей нужной в быту «шелухой» обойдется уже в 950 000 «деревянных». Не дешево, конечно, но в рамках выделенной папой суммы можно купить аж два автомобиля.
Цветовая палитра LADA мою тонкую женскую натуру не удовлетворила. Ну, в самом деле, что за пенсионерские расцветки? Впрочем, за дополнительные 120 000 рублей менеджер предложил обклеить машину защитной пленкой абсолютно любого оттенка. И я уже почти готова была отдаться, точнее отдать нужную для покупки авто сумму, но моя коллега строгим взором посмотрела на меня, покрутив пальцем у виска.
…Подводя итог, признаюсь: вот уж не думала, что найти за 2 млн. рублей достойного партнера для вступления в большую автомобильную жизнь будет так сложно. Сколько шоу-румов мы обошли, со сколькими менеджерами пообщались, а подходящих вариантов оказалось только три (брать «Гранту» я совсем не готова): один на «ручке» (Hyundai Solaris) и два «китайца» (Kaiyi E5 и дорестайлинговый Changan CS35 Plus). Как говорят у нас в институте, «такое себе, конечно».
Что ж, придется еще раз побеседовать с папой, дабы уговорить его на покупку «бэушки». Там наверняка выбор то поболе будет. Но это уже совсем другая история…