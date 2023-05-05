Никакой poloвой жизни: ищем в автосалонах «бюджетник» для начинающего водителя

В декабре прошлого года получила «права» и вот наконец-то созрела для покупки первого авто. Будучи студенткой без стабильных доходов, раскатывать губу на всякие там «Лэнд Крузеры», «Инфинити» и «Джипы» не стала, да и папочка обозначил бюджет в 2 «ляма», на который, сами понимаете, в нынешних реалиях особо не разгуляешься. Но, в любом случае, сумма вполне рабочая.

Другое важное условие, поставленное, опять же, заботливым папочкой — машина должна быть новой, из салона. Мол, так безопаснее, да и я буду аккуратнее: это «бэушку» можно безжалостно обтирать о бордюры, к свеженькому же авто нужно относиться бережнее. Цены ведь на ремонт ого-го!

А поскольку в автомобильных делах я полный профан, то в качестве моральной поддержки на прогулку по московским шоу-румам взяла с собой куда более «прошаренную» коллегу. И вот мы, будто две родные сестры, уверенной походкой топаем от метро в сторону дилерских центров.