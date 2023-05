Никакой poloвой жизни: ищем в автосалонах «бюджетник» для начинающего водителя

Тот, даже не дослушав нашу «исповедь» до конца, начинает активно впаривать кроссовер Changan CS35 Plus New. Так и хотелось в сердцах прокричать «Окстись, родной, у нас на кармане лишь 2 миллиона в „деревянном“ эквиваленте». Но менеджера, тараторящего как из пулемета заготовленную речь, было уже не остановить… Впрочем, в обозначенный бюджет можно купить CS35 Plus без «New» в названии: его цена в разных комплектациях — 1,8—1,9 млн. Берем на заметку!

Корейские надежды

Заходим в гости к «корейцам», где, по слухам, еще имеются остатки Kia Rio. Увы, это оказалось только слухами. Ни седанами, ни хетчбэками здесь и в помине не пахнет. В огромном салоне сиротливо стоят четыре Cerato. За версию «Комфорт» на «механике» дилер просит скромные 2,4 млн. рублей, за комплектацию «Люкс» на «автомате» — 2,5 «лимона». И то, эти прайсы актуальны при покупке авто в кредит. Как бы то ни было, в любом случае цена вываливается за рамки бюджета.

Другое дело — Hyundai Solaris. Эти седаны в продаже отыскать еще можно, в чем мы с «сестренкой» убедились лично. Консультант сообщил, что на складе осталось аж 12 автомобилей в разных модификациях и комплектациях — вот ведь удача! Самую доступную машину с 1,6-литровым 123-сильным мотором, «механикой», парктрониками, камерой заднего вида и сигнализацией в подарок предложил за 1 980 000 наличных рублей. Но предупредил, что принимать решение о покупке надо быстрее — разлетаются как горячие пирожки.