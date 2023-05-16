Бюджетный кроссовер Livan X3 Pro получил российский ценник

На российском сайте марки Livan (напомним, что это — воскресший с подачи компании Geely некогда популярный у нас Lifan) кнопка «Скачать прайс-лист» на страничке модели X3 Pro пока неактивна. Тем не менее, нашим коллегам из «Китайских автомобилей» удалось выяснить, что начальная цена новинки составит 1 699 900 целковых. Что ж, вполне адекватная стоимость в нынешних реалиях. Особенно учитывая довольно богатое оснащение кроссовера.

Livan X3 Pro порадует покупателей кондиционером, круиз-контролем, системой бесключевого доступа и запуска мотора кнопкой, обогревом передних кресел, камерой заднего вида, задним же парктроником, двумя USB-разъемами (по одному на каждом ряду), букетом «безопасных» опций, а также мультимедиа-комплексом с тачскрином на 8 дюймов и, конечно, фунцией синхронизации со смартфонами.

Что касается силовых агрегатов, то Livan X3 Pro для России комплектуется 1,5-литровым мотором на 103 л. с. и 142 Нм. «Кормить» автомобиль преспокойно можно 92-м бензином. Коробка передач — вариатор, привод — безальтернативно передний. Габариты кроссовера: 4005/1760/1575 мм при колесной базе в 2480 мм и клиренсе в 185 мм.