Chery раскрыла комплектации своего седана Arrizo 8

В базовой версии (Prestige, 3,4 млн. рублей) Chery Arrizo 8 положены 18-дюймовые двухцветные алюминиевые диски, полностью светодиодная оптика, передний и задний парктроники, а также система контроля «слепых зон», ассистент удержания в полосе, адаптивный «круиз», системы помощи при движении в пробках, предупреждения о фронтальном столкновении, наезде сзади и автономного экстренного торможения.

Машина оснащена шестью подушками безопасности, датчиками освещенности и дождя, бесключевым доступом и запуском двигателя «с кнопки», а также рядом других опций. В комплектацию «китайца» входят многофункциональное кожаное рулевое колесо с регулировкой по вылету и углу наклона, «зимний» пакет с подогревом форсунок стеклоомывателя, и климат-контроль с улучшенной фильтрацией воздуха.