Chery раскрыла комплектации своего седана Arrizo 8

В базовой версии (Prestige, 3,4 млн. рублей) Chery Arrizo 8 положены 18-дюймовые двухцветные алюминиевые диски, полностью светодиодная оптика, передний и задний парктроники, а также система контроля «слепых зон», ассистент удержания в полосе, адаптивный «круиз», системы помощи при движении в пробках, предупреждения о фронтальном столкновении, наезде сзади и автономного экстренного торможения.
Машина оснащена шестью подушками безопасности, датчиками освещенности и дождя, бесключевым доступом и запуском двигателя «с кнопки», а также рядом других опций. В комплектацию «китайца» входят многофункциональное кожаное рулевое колесо с регулировкой по вылету и углу наклона, «зимний» пакет с подогревом форсунок стеклоомывателя, и климат-контроль с улучшенной фильтрацией воздуха.
Более богатая комплектации Chery Arrizo 8 под названием Ultimate (3,5 млн. руб.) помимо вышеперечисленных компонентов подразумевает наличие панорамной крыши с люком, 12 музыкальных динамиков, а также ассистенты смены полосы, предупреждения об опасности при открытии дверей, предотвращения заднего перекрестного столкновения и автоматического переключения ближнего/дальнего света.
Авто оборудовано десятью подушками безопасности, «электрическим» поясничным упором водительского сиденья и «авиационными» подголовниками пассажирских сидений второго ряда.
Модель комплектуется единственно возможным двигателем 1,6 TGDI мощностью 186 л. с и семиступенчатым «роботом» в переднеприводной трансмиссии. Разгон до 100 км/ч у Chery Arrizo 8 занимает 8,9 секунды, максимальная скорость — 205 км/ч.