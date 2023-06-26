Названы российские цены на пикап Changan Hunter Plus

Размеры азиатского «Хантера» с приставкой «Плюс» довольно внушительны. Длина — 5350 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1875 мм. Конечно же он базируется на мощной лонжеронной раме. Есть подключаемый полный привод с раздаточной коробкой BorgWarner, а сзади не рессоры как у большинства «сородичей», а пружины. Это делает ходовую более комфортной. Дорожный просвет — 225 мм. Углы въезда и съезда равны 28 и 26 градусов соответственно. То есть показатели геометрической проходимости на высоком уровне. Под капотом работает 2-литровый бензиновый мотор с отдачей в 226 л. с. В пару к нему приставлен восьмиступенчатый «автомат» производства ZF.

Дилеры предлагают Hunter Plus в двух вариантах исполнения: Comfort и Luxe. Цены начинаются от 3 309 900 рублей. За эти деньги покупатель получает полностью светодиодную оптику, мультифункциональный руль с регулировкой по высоте, обтянутый экокожей салон, 12,3-дюймовый сенсорный монитор, видеорегистратор, электростеклоподъемники и другие блага. Также на модель действует гарантия 5 лет или 150 000 км пробега.

Changan своим «премиальным гряземесом» нацелился на узкий сегмент рынка, где раньше правил бал VW Amarok с его топовым 3-литровым V6. Правда, у «немца» был «дизель». Китайцы же предлагают более традиционный бензиновый мотор. Посмотрим, насколько «азиат» будет популярен, ведь для «рамника» все же лучше подходит движок на тяжелом топливе.