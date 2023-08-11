АВТОВАЗ может поднять цены на свои автомобили

По информации Телеграм-канала Mash, такое решение менеджмент принял из-за возникших проблем с поставкой LADA Vesta и Granta дилерам. Первым не хватает кнопок системы ЭРА-ГЛОНАСС, хромированных накладок на панели и прочих деталей. Но без них машины невозможно отпустить с конвейера и отправить официальному продавцу.

С «Грантами» — аналогично. Нет некоторых элементов, без которых авто не реализовать. Хотя это странно, ведь недостающие компоненты может установить и авторизованный сервис. Исправить ситуацию хотят за счет обновления прайс-листов.

Сам же АВТОВАЗ пока отнекивается. Как передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу завода, компания не планирует повышать цены на базовые авто и их самые популярные модификации, однако допускает корректировку цен для более дорогих и менее массовых версий.

Напомним, что ранее порталу «АвтоВзгляд» дали похожий ответ, мол, повышение с 1 августа утильсбора не повлияет на ценовую политику LADA. В общем, ждем 20 августа.