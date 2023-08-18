Автомобили LADA прилично подорожали: разбираемся — какие и на сколько

Прибавку в 20 000 «деревянных» получила LADA Vesta NG в комплектациях Life (1 420 900), Enjoy (1 462 900) и Techno (1 584 900). Но есть в этой бочке дегтя и ложка меда: базовое оснащение Comfort, повторимся, как и прежде стоит 1 239 900 ₽ Что касается седана с увеличенным дорожным просветом Vesta Cross, то теперь он обойдется минимум в 1 562 900 рублей.

Трехдверная «Нива» в комплектациях Urban и Black подросла на 30 000 и 40 000 соответственно (до 964 900 и 983 900 ₽). А более современная с технической точки зрения Niva Travel подорожала на 60 000—65 000 в зависимости от версии. Теперь за нее придется выложить от 1 092 000 целковых.

При этом, судя по всему, массовый покупатель отечественных авто в массе своей не пострадает. Дело в том, что если взять объем производства и продаж в августе и учесть, сколько продается конкретных комплектаций, то доля автомобилей, на которые повысили цены, составит около 30%. Иначе говоря, граждане, как правило, приобретают именно бюджетные версии LADA.

Возможно, что на решение менеджмента «выборочно» поднять прайсы на некоторые свои изделия повлияло увеличение ставок утильсбора. Что в целом, как заявили ранее порталу «АвтоВзгляд» сотрудники АВТОВАЗА, не повлияет на ценовую политику бренда. Компания настаивает, что «минимальные корректировки цен по более дорогим и менее популярным модификациям никак не связаны с индексацией утильсбора в связи с наличием мер государственного стимулирования, полностью никелирующих влияние индексации на цену отечественной продукции».

Впрочем, некоторые эксперты авторынка, с которым пообщался портал «АвтоВзгляд», говорят обратное. Но это тема отдельного материала, так что следите за нашими публикациями.