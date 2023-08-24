Пикап Dongfeng DF6 оказался безумно дорогим в России

DF6 представляет собой копию рамного Nissan Navara, которую лицензировали в Китае. Под капотом базовой версии работает 2,5-литровый наддувный «дизель» с отдачей в 136 л. с., агрегатированный с 5-ступенчатой «механикой». Оснащение Comfort порадует двумя подушками безопасности, 16-дюймовыми литыми колесами, подогревом передних сидений, кондиционером и другими благами. Цена начинается от 3 289 000 рублей.

Средний вариант Premium обойдется в 3 449 000 целковых. Его приводит в движение 2,3-литровый мотор на тяжелом топливе мощностью 163 силы. В пару приставлена «механика», но уже 6-ступенчатая.

В комплектации Luxury появляется восьмидиапазонный «автомат» и система выбора режимов движения. Что касается оснащения, то монитор медиасистемы здесь уже 9-дюймовый, есть камеры кругового обзора и электрорегулировки водительского кресла. Цена — 3 749 000 рублей.

Напомним, что в конце прошлого года ограниченная партия DF6 уже приезжала к дилерам. Тогда издание «Российская газета» сообщало, что машины продавали за 2 790 000 деревянных. Теперь же «прайсы» резко выросли. И это может негативно сказаться на продажах, ведь покупатели пикапов — люди хозяйственные и привыкли считать деньги.