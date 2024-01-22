FAW решила продать в России 20 000 авто с помощью больших скидок

Правда, это максимальный размер скидки, которую можно получить через участие в программе трейд-ин и сдачи автомобиля FAW. Прямая же скидка заметно меньше — 200 тыс. руб. Что при минимальной цене этого SUV в 2 864 000 «деревянных» не так уж и много.

Напомним, что в минувшем году компания реализовала у нас 2139 «семьдесят седьмых», а всего в линейке этого «поднебесного» бренда четыре модели. Общие продажи которых в 2023-ем составили 6904 штук. Однако в этом марка хочет довести их до 20 000, что в нынешних условиях без различных интересных для потенциальных клиентов предложений вряд ли возможно.

Что же касается Т77, то он «вооружен» 1,5-литровым турбомотором на 160 «лошадей», агрегатированным с 7-ступенчатой автоматической коробкой DCT с двойным сцеплением. Из «плюшек» тут интеллектуальный круиз-контроль, ассистент управления дальним светом, сиденья с кожаной отделкой, панорамная крыша с люком и другие опции комфорта.