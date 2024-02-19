Favorit Motors открыл обновленный дилерский центр Exeed

10 февраля в автоквартале Favorit Motors состоялась презентация обновленного дилерского центра бренда Exeed.Новый шоурум выполнен в духе современных дизайнерских решений, обеспечивая сочетание премиального клиентского сервиса с высокими стандартами этого премиального китайского бренда.

Во время церемонии открытия прошла презентация флагманского кроссовера марки – Exeed VX. Модель, напомним, представлена в семиместной версии. Ее интерьер получил отделку натуральной кожей и деревом. Среди технических новинок кроссовера следует отметить восьмиступенчатую автоматическую коробку передач от фирмы Aisin. Она работает в тандеме с 2-х литровым турбированным двигателем мощность 249 л.c.

Кстати сказать, портал «АвтоВзгляд» совсем недавно тестировал Exeed VX в условиях зимних дорог Алтая. Модель продемонстрировала хорошую динамику и управляемость, сочетающиеся с высоким уровнем комфорта и технологичности.

Гости, посетившие открытие нового фирменного салона бренда EXEED, приняли участие в тест-драйве новинки, полностью подтвердив позитивные впечатления о кроссовере.