Стало известно, какая модель станет второй в линейке «АмберАвто»

Новый бренд электромобилей «АмберАвто», созданный калининградским заводом «Автотор», готовится к выводу на рынок второй модели. Как и в случае с первенцем марки, это будет китайская машина с российскими шильдиками.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», ссылаясь на собственные источники, «Автотор» уже получает от концерна JMC машинокомплекты для производства новой модели. В Калининграде организуют крупноузловую SKD-сборку хетчбэка JMEV EV3 — китайского электрокара, дебютировавшего в Поднебесной в 2023 году. Впрочем, это не новый автомобиль, а глубоко модернизированная версия модели Е300, выпускающейся с 2019-го.

Электрохетч при длине 3720 мм, ширине 1640 мм и высоте 1535 мм имеет колесную базу 2390 мм. Оснащается пятидверка единственным электромотором на 49 л.с. и 140 Нм, который сочетается с батареей 31,2 кВт⋅ч, обеспечивающей запас хода до 320 км. Ожидается, что под брендом «АмберАвто» JMEV EV3 поступит в российскую продажу во второй половине 2024 года.

Напомним, первенцем марки стал седан «АмберАвто А5», который представляет собой китайский JMEV Yi. Более подробно о нем — здесь.