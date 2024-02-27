GAC официально вывел на российский рынок минивэн M8

Компания GAC подогревала интерес российской публики к своей новинке — минивэну М8 — на протяжении нескольких месяцев, и вот, наконец, автомобиль представлен «вживую». И не только представлен: официальная презентация ознаменовала старт продаж — приобрести новое поколение модели класса довольно редких для отечественного авторынка «птиц» можно по цене от 5,5 млн. рублей.

GAC M8 пришел на смену GAC GN8. Новичок получил модный по китайским меркам экстерьер в стиле Toyota Alphard. Сейчас практически все автобренды Поднебесной если и делают минивэн, то строго «под японца».

Салон новинки от GAC рассчитан на семерых. За передними сиденьями располагается пара капитанских кресел, а третий посадочный ряд представляет собой трехместный диван. Передняя часть практически целиком заимствована у другой модели бренда – большого кроссовера GS8. По крайней мере, цифровая приборная доска, здоровенный тачскрин, занимающий почти всю центральную консоль и оформление центрального же тоннеля справа от водителя знакомы нам по тому самому SUV.

Фото: АвтоВзгляд

Аналогичны и силовые агрегаты. Как и GS8, новый минивэн располагает 2-литровым 231-сильным бензиновым двигателем и 8-ступенчатым «автоматом» от Aisin. Вот только привод у «буса» исключительно передний.

В России M8 предлагается в четырех комплектациях: GL (от 5,5 млн. рублей), GT (от 6 млн. рублей), GX (от 6,3 млн. рублей) и GX Premium (от 6,5 млн. рублей).

На отечественном рынке новичку предстоит конкурировать главным образом с малоизвестным Forthing M7 (от 5,5 млн. рублей) и Hongqi HQ9 (от 7,5 млн. рублей). Кроме того, он вполне может «подъесть» долю у дорогущего Voyah Dream – его прайс стартует с отметки 10 млн. целковых. Наконец, c очень большой натяжкой можно назвать в качестве рыночного соперника GAC M8 гораздо более компактный и бедный по оснащению «вэнчик» под названием Haima 7X: за него дилеры просят от 3,6 млн. рублей.