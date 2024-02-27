GAC официально вывел на российский рынок минивэн M8

GAC M8 пришел на смену GAC GN8. Новичок получил модный по китайским меркам экстерьер в стиле Toyota Alphard. Сейчас практически все автобренды Поднебесной если и делают минивэн, то строго «под японца».
Салон новинки от GAC рассчитан на семерых. За передними сиденьями располагается пара капитанских кресел, а третий посадочный ряд представляет собой трехместный диван. Передняя часть практически целиком заимствована у другой модели бренда – большого кроссовера GS8. По крайней мере, цифровая приборная доска, здоровенный тачскрин, занимающий почти всю центральную консоль и оформление центрального же тоннеля справа от водителя знакомы нам по тому самому SUV.
Аналогичны и силовые агрегаты. Как и GS8, новый минивэн располагает 2-литровым 231-сильным бензиновым двигателем и 8-ступенчатым «автоматом» от Aisin. Вот только привод у «буса» исключительно передний.
В России M8 предлагается в четырех комплектациях: GL (от 5,5 млн. рублей), GT (от 6 млн. рублей), GX (от 6,3 млн. рублей) и GX Premium (от 6,5 млн. рублей).
На отечественном рынке новичку предстоит конкурировать главным образом с малоизвестным Forthing M7 (от 5,5 млн. рублей) и Hongqi HQ9 (от 7,5 млн. рублей). Кроме того, он вполне может «подъесть» долю у дорогущего Voyah Dream – его прайс стартует с отметки 10 млн. целковых. Наконец, c очень большой натяжкой можно назвать в качестве рыночного соперника GAC M8 гораздо более компактный и бедный по оснащению «вэнчик» под названием Haima 7X: за него дилеры просят от 3,6 млн. рублей.