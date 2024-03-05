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Рынок автокредитования в России бьет исторические рекорды

Начало 2024 года стало выдающимся для российского рынка автокредитования. Сумма средств, выданных банками физическим лицам на покупку автомобилей, оказалась беспрецедентно высокой.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Рынок автокредитования в России бьет исторические рекорды

Как сообщает пресс-служба ВТБ, ссылаясь на аналитические данные Frank RG, в феврале 2024 года российские банки выдали около 170 млрд. рублей автокредитов. Это на 28% превышает объем займов на покупку машин в январе и является историческим рекордом: больше денег за один месяц за все время наблюдения за отечественным финансовым рынком не выдавалось.

— На динамику влияют сразу нескольких факторов: планомерное восстановление авторынка, государственная поддержка и развитие стимулирующих программ производителей, которые обеспечивают приемлемые для заемщиков ставки по кредитам, что особенно актуально в условиях жесткой политики регулятора, — объясняет вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

По словам экспертов, в 2024 году темпы роста российского рынка автокредитования превзошли ожидания. В январе-феврале на покупку автомобилей банки выдали более 302 млрд. рублей, что почти вдвое превышает результат первых двух месяцев 2023-го.

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