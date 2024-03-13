Audi выпустила «внедорожный» хетчбэк A3 allstreet

Четвертое поколение Audi A3 появилось в 2020 года, и вот пришло время для планового обновления модели. И корректировкой внешности и списка оборудования немецкая марка не ограничилась, представив еще и новую версию.

Визуальные изменения свелись к решетке радиатора с увеличенными ячейками, иному рисунку матричной оптики, переработанным бамперам спереди и сзади, новым вариантам окраски кузова и расширенному ассортименту колесных дисков.

В салоне появился новый руль, поменялся центральный подлокотник, добавилась фоновая подсветка салона, новые подстаканники и еще более компактный джойстик трансмиссии. Новации коснулись и мультимедийки MMI, получившей функцию подписки на различные опции и другие дополнительные возможности.

Фото производителя.

Главной новинкой рестайлинга стало появление версии Allstreet в кузове 5-дверного хетчбэка. Она получила черный пластиковый обвес кузова, серебристый декор и особую решетку радиатора. 17-дюймовые колеса новинки обуты в чуть более агрессивную по рисунку резину, что в сочетании с новыми пружинами, амортизаторами и увеличенным на 15 мм дорожным просветом позволило получить прибавку клиренса в 30 мм.

Технически и хетчбэк A3 Sportback, и седан, и «внедорожный» A3 Allstreet идентичны. Модель доступна с 150-сильным бензиновым турбомотором 1.5 TFSI и 48-вольтовым гибридным довеском или с 150-сильным турбодизелем 2.0 TDI. Коробка передач — 7-ступенчатый «робот» S tronic, привод — только передний. В Европе продажи обновленной Audi начнутся в ближайшее время — выпуск автомобилей в Ингольштадте стартовал, а вместе с ним дилеры начали принимать заказы.