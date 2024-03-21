Jaecoo J8 получит в России три комплектации

На апрель намечен выход на российский рынок флагманской модели бренда Jaecoo — топовым кроссовером марки в нашей стране станет J8. И накануне старта продаж стали известны первые подробности о новинке. Хотя цены пока не озвучены.

Jaecoo J8 для России получит 2-литровый бензиновый двигатель с наддувом. 249-сильный мотор с крутящим моментом 385 Нм будет сочетаться с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT7 (ранее стало известно, что идут испытания модификации с 8-диапазонным «автоматом» FA840 китайской компании Anhui Fuzhen Auto Power System), полным приводом и подвеской CDC c регулируемой жесткостью амортизаторов. Кроссовер адаптирован к российским условиям эксплуатации.

Ожидалось, что новинку предложат в двух комплектациях — Active и Supreme — но сейчас выяснилось, что модель получит и третью, топовую Supreme-V. Базовое оснащение Active включает в себя пакет теплых опций (обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, руля и сидений двух первых рядов), вентиляцию передних кресел, панорамную крышу, дистанционный запуск двигателя с функцией предварительного прогрева салона, два 12-дюймовых экрана, проекционный дисплей, а также широкий перечень электронных ассистентов водителя.

Исполнение Supreme отличается отделкой салона натуральной кожей, встроенным массажем в передних сиденьях, оттоманкой в кресле переднего пассажира, видеорегистратором, центральной подушкой безопасности для седоков первого ряда, коленной подушкой безопасности водителя, боковыми «эирбегами» на втором ряду и другими опций.

Флагманская версия Supreme-V сможет похвастать интеллектуальным полным приводом с управлением вектором тяги, что подразумевает наличие системы отключения карданного вала и задний дифференциал с двумя индивидуальными муфтами на полуосях.