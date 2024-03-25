Легковые автомобили в России подорожали в полтора раза

Отечественный авторынок продолжает расти во всех отношениях. Наряду с увеличением числа проданных легковых автомобилей эксперты фиксируют и рост средней стоимости легковушек в России.

По оценке агентства «Автостат», по итогам 2023-м средневзвешенная цена нового легкового автомобиля на российском рынке увеличилась до 2,96 млн. рублей. За последние два года она выросла почти на 1 млн. рублей, а в процентном соотношении — сразу на 49%, поскольку в 2021-м средний показатель составлял 1,99 млн. рублей.

Также в полтора раза увеличилась средняя цена подержанных легковушек. Если в 2021-м автомобиль с пробегом в России можно было купить за 670 тыс. рублей, то к прошлому году средневзвешенный прайс «бэушки» подскочил до 1 млн. рублей.

Напомним, ранее аналитики выяснили, что в России продолжает расти и средний срок владения автомобилем. По итогам 2023 года он составляет 7,1 года, при том что хозяева премиальных машин меняют их раз в 5,5 года, а массовых — раз в 6,8 года.