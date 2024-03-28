В России официально представлена англо-китайская марка MG

В Москве прошла официальная презентация англо-китайского бренда MG, организованная компанией «ЭмДжи Мотор Рус», позиционирующей себя в качестве официального дистрибутора марки. Интрига в общем-то достаточно традиционного мероприятия в том, что в РФ присутствует еще один не менее официальный поставщик MG — «Мир-Дистрибьютор». В хитросплетениях бизнеса по-русски разобрался портал «АвтоВзгляд».

Перчику в ситуацию добавил тот факт, что второй «официал» планировал провести аналогичное мероприятие примерно в это же время, но отменил его из-за известных печальных событий в «Крокус Экспо». Конкуренты оказались не столь щепетильны, не став откладывать встречу с журналистами. Но это так — штрих к портрету.

Что же касается собственно автомобилей, то ни у одной из компаний пока нет ОТТС на представленную модельную линейку, но спикеры обеих утверждают, что все необходимые документы уже поданы и «одобрение» вот-вот будет готово. Правда, только на седан — MG 5 (поколения модели у всех разные).

Любопытно, что к нам в данный момент поставляются машины, предназначенный для внутреннего китайского рынка. Характерно, что меню у них — исключительно на английском языке и русификация пока не предусмотрена. Операционная система, установленная на MG — чисто китайская AliOS.

0/0 Фото: "АвтоВзгляд"

Напомним, что марка MG входит в один из крупнейший китайских автоконцернов SAIC, который напрямую поставками своей продукции в РФ не занимается, опасаясь вторичных санкций. Что касается «ЭмДжи Мотор Рус», то эта марка работает не напрямую с SAIC, а с некими экспортными фирмами, аффилированными с производителем. При этом российская сторона утверждает, что предоставляет на проданные на нашем рынке машины существует официальная гарантия и даже уже создан крупный склад автозапчастей, насчитывающий более 10 000 позиций.

Что касается модельного ряда, которым «ЭмДжи Мотор Рус» торгует в настоящее время, то в него сейчас входят седаны MG 5 и MG 7, а также кроссовер MG ONE. Цена MG 5 составляет 2,426 млн. рублей, MG 7 — 3,974 млн., а MG ONE — 3,22 млн. рублей.

Заметим, что в планах конкурирующей с «ЭмДжи Мотор Рус» компанией «Мир-Дистрибьютор» представить у нас в этом году около десяти моделей. Впрочем, более подробно о ее задумках последней мы узнаем чуть позже.