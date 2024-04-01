Кроссовер Omoda C5 получит в России «бюджетную» версию

Китайский бренд Omoda продолжает расширять в России линейку версий кроссовера C5. На этот раз компания решила порадовать тех, кому сейчас автомобиль кажется слишком дорогим — для них выпустят более дешевое исполнение Fun.

Но цена пока не названа: ее раскроют ближе к старту продаж

Как сообщает пресс-служба производителя, версия Fun предложит покупателям «яркий стиль и футуристичный дизайн» в сочетании с «набором смарт-опций». Детальной информации об особенностях новой комплектации пока нет, однако в компании Omoda обещают, что она приятно удивит ценой. Cколько именно дилеры попросят за такой кроссовер, пока не говорят — стоимость объявят ближе к старту продаж.

В России Omoda C5 доступен в нескольких модификациях с двумя бензиновыми двигателями. Пару 147-сильному 1,5-литровому турбомотору составляет вариатор, а 150-сильный 1,6-литровый движок агрегатирован с 7-ступенчатым «роботом». Привод может быть как передним, так и полным.

Какие агрегаты получит Omoda C5 в исполнении Fun, тоже пока непонятно. Но можно предположить, что снижение цены относительно нынешней базовой версии Joy (стоимостью от 1 999 900 рублей) будет достигнуто не только за счет сокращения списка оснащения, но и благодаря внедрению менее мощного мотора.