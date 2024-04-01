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Эксперты выяснили, какие автомобили подорожали, а какие подешевели в марте

Цены на новенькие машины в России пока стабильны

Вторая половина марта в России оказалась спокойной с точки зрения цен на новые легковые автомобили. Прайсы поменялись только у двух компаний и лишь на две модели. А точнее — на две конкретные комплектации тех двух моделей.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Эксперты выяснили, какие автомобили подорожали, а какие подешевели в марте

Как сообщает агентство «Автостат», за последние две недели свои прайс-листы скорректировали два китайских бренда. И если FAW переписал цену в большую сторону, то Chery, напротив, сделала свой бестселлер доступнее.

Так, кроссовер Chery Tiggo 7 Pro стал дешевле на 6,3% — за автомобиль в комплектации Prestige дилеры теперь просят аж на 180 000 рублей меньше, чем прежде. Базовая цена модели — 2 700 000 рублей. А вот за лифтбэк FAW Bestune B70 в исполнении Progressive 1.5 придется отдать на 40 000 целковых больше. Этот «китаец» подрос в цене на 1,6% до 2 599 000 рублей.

Чего же ждать дальше? Прайсы останутся на текущем уровне, немного опустятся или, напротив, резко вырастут? Ответ на этот вопрос портал «АвтоВзгляд» дал здесь.

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