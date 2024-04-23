Kia готовит к выводу на рынок первый в своей истории пикап Tasman

Новый автомобиль станет первой после Kia Mohave рамной моделью марки, что ему стать конкурентом для признанных грандов сегмента в лице Ford Ranger, Volkswagen Amarok и Toyota Hilux. Судя по первому тизеру, Tasman получит характерный для современных Kia дизайн экстерьера, а вот как будет выглядеть салон ТС пока держится в тайне.

Машина получила свое название в честь австралийского штата Тасмания и одноименного острова, а также Тасманова моря, разделяющего Австралию и Новую Зеландию. Имя указывает на ключевые для Kia Tasman рынки, которыми компания называет помимо Зеленого континента также Африку, Ближний Восток и Южную Корею. Продажи модели в Европе и США пока не анонсированы, но в Россию автомобиль точно может добраться — для ценителей эксклюзивного транспорта дилеры готовы по параллельному импорту привозить любую технику. К тому же в последнее время спрос на пикапы в нашей стране серьезно вырос.