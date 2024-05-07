Chery зарегистрировала в России новый товарный знак Couggo

Chery Automobile запатентовала в России эмблему новой торговой марки Couggo. Учитывая, какое количество суббрендов есть у компании в нашей стране сегодня, можно предположить, что и это — наименование для очередной дочерней марки.

На регистрацию товарного знака Couggo обратил внимание telegram-канал «Автопоток». Портал «АвтоВзгляд», в свою очередь, обратился за комментарием в российский офис Chery, и нам объяснили, что получение патента на логотип — «инициатива головного офиса, а регистрация различных торговых знаков „на перспективу“ является распространенной практикой».

Иными словами, регистрация торговой марки и эмблемы не означает, что китайцы готовят к выводу на отечественный рынок новое семейство автомобилей или очередной суббренд. Не исключено, что название и логотип «застолбили» на всякий случай, и они никогда не будут использоваться.

К слову, новинки для России компания Chery все же готовит. Подробнее о них можно прочитать здесь.