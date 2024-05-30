АВТОВАЗ готовит к продажам люксовую версию LADA Granta

Российский автогигант продолжает расширять гамму модификаций своей самой доступной модели LADA Granta. Бюджетная машина до конца года получит богато оснащенную версию «Люкс».

Сообщество Avtograd News опубликовали снимки универсала в топовой комплектации, который готовят к постановке на конвейер. Перед началом массового производства машина пройдет испытания в заводском Центре инжиниринга, куда и отгрузили первые предсерийные образцы модели.

Визуально отличить версию «Люкс» можно будет по противотуманным фарам и, похоже, особым колесным дискам. В салоне появятся электростеклоподъемники на всех дверях, дистанционное управление центральным замком, «теплые опции», климат-контроль и мультимедиа. Ожидается, что автомобиль оснастят комплексом с поддержкой онлайн-сервисов «Яндекс».

Напомним, что сегодня «Гранта» доступна в кузовах седан, лифтбэк и универсал Cross — для всех АВТОВАЗ предлагает безальтернативный бензиновый 1,6-литровый двигатель, а единственная возможность выбора заключается в варианте мощности: 90 л.с. или 106 л.с. Массовый выпуск модели в исполнении «Люкс» должен начаться летом 2024 года.