В России появились новые кроссоверы Honda по цене Chery

Бюджетный кроссовер Honda XR-V, ставший версией глобальной модели Honda HR-V для рынка Китая, оказался доступен для российских клиентов. Машину производства Dongfeng-Honda поставляют по серым каналам.

Японские автомобили едут к нам из КНР

Портал «АвтоВзгляд» на популярной торговой онлайн-площадке отыскал предложение о продаже новых кроссоверов, ввезенных в страну по параллельному импорту. Автомобиль для КНР визуально стал собранием «цитат» от европейского Honda HR-V и японского Honda Vezel, а также получил особое сочетание силовых агрегатов.

SUV длиной 4380 мм, шириной 1790 мм и высотой 1590 мм оснащается безальтернативным 124-сильным 1,5-литровым бензиновым атмосферным 4-цилиндровым двигателем в связке с вариатором и приводом на переднюю ось. В оснащение включены различные электронные ассистенты водителя, двухзонный климат-контроль, мультимедиа с 9-дюймовым тачскрином, беспроводная зарядка для гаджетов, панорамная крыша и другое оборудование.

На «Авито» продавцы оценили Honda XR-V в 3 млн. рублей за новый автомобиль 2023 года выпуска без пробега. Таким образом японскую машину, пусть и китайского производства, можно купить по цене официально представленного на отечественном рынке кроссовера чисто китайской марки.