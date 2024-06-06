Можно ли сегодня купить новый кроссовер за 1 500 000 рублей? Увы... Канули в Лету времена, когда за эти деньги и даже дешевле легко было обзавестись каким-нибудь корейским Hyundai Creta или французским Renault Duster. Впрочем, на вторичном рынке за указанную сумму сегодня несложно отыскать достойный SUV, который не будет досаждать владельцу регулярными поломками.

Ожидаемо начнем с кроссовера японского бренда Toyota, закрепившего за собой звание одного из самых «неубиваемых» SUV на планете. Все верно: речь идет о популярнейшем паркетнике RAV4.

Справедливости ради стоит заметить, что предложений модели в четвертом поколении на рынке не так уж и много. Неудивительно, ведь от автомобиля, слывущего своей «живучестью» и медленно теряющего в цене, его владельцы избавляться не спешат. Впрочем, кто ищет, тот всегда найдет.

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Итак, в означенный бюджет подпадает RAV4 с полным приводом колес, вариатором и парой литров под капотом, выдающей 146 л.с. Вот только на пробег ниже 150 000 километров рассчитывать, увы, не приходится. Правда, при должном обслуживании и заботе он без труда проедет еще как минимум столько же. По паспорту у машин 2013 года выпуска значатся не более двух хозяев. Вот вам и показатель...

На три-пять лет моложе окажется французский Renault Duster со средним пробегом немногим больше 120 000 километров. В арсенале авто — дизельные и бензиновые моторы, работающие в мощностном диапазоне от 109-ти до 143 «скакунов». Кроссовер первой генерации, переживший плановый рестайлинг, представлен и с «механикой», и с «автоматом», а количество владельцев по ПТС в большинстве своем ограничивается лишь одним-единственным обладателем.

Фото производителя.

Привод — на выбор — передний или полный. Причем со всеми ведущими «Дастер» отлично ползает вне асфальтированных дорог, по праву завоевав звание недорогого универсального внедорожника. Да и серьезными эксплуатационными проблемами надоедает крайне нечасто.

Аналогичных годов выпуска можно найти и корейский Hyundai Creta, который в полной мере доказал свою «всеядность» к российским условиям эксплуатации. Первое поколение модели щеголяет передним и полным приводом, а также парой силовых агрегатов мощностью 123 и 146 сил. Трансмиссия — АКП. Среднее количество владельцев — не более двух, а вот пробег будет слегка превышающим отметку в 150 000 километров.

Фото производителя.

Наконец, брат-близнец Renault Duster в лице Kaptur, идентичный по своим характеристикам, но менее кургузый внешне, порадует завидными внедорожными повадками и более насыщенным опционом. Исключением является разве что вариатор, который, впрочем, за время владения достаточно редко доставлял проблемы счастливым обладателям.

В среднем цифры на одометре Renault Kaptur составляют 120 000 километров, а число записей в ПТС ограничивается двумя подписантами. Что касается дат производства, то большинство представленных «бэушек» были выпущены в 2016-2017 годах. Как говорится, хорошие сапоги — надо брать!