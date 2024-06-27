3331

Эксперты рассказали, как серьезно сэкономить при покупке «китайца»

Дилеры заявляют, что готовы давать крупные скидки на новые авто

Несмотря на наличие на российском рынке множества брендов из Поднебесной, предлагающих массу моделей, в определенных сегментах имеется откровенный дефицит моделей. Но даже в таких условиях, уверяют продавцы, клиенты могут рассчитывать на снижение цены.

Поделиться
Автор
Максим Орлов

Изображение Эксперты рассказали, как серьезно сэкономить при покупке «китайца»

Как сообщает «Российская газета», опросившая дилеров, у потенциальных покупателей есть несколько вариантов для получения скидки. Так, например, как сообщает пресс-служба ГК «АвтоСпецЦентр», здесь можно сэкономить до 30% от цены нового авто, а также получитт выгоду за счет кредитных программ и возможность обмена старой машины по системе trade-in.

В пресс-службе ГК «Автодом» заявили, что летом автосалоны обычно предлагают специальные условия с учетом сезона скидок и необходимости избавляться от складских запасов для поступающих новых автомобилей из Китая. В компании отмечают, что в шоу-румах есть большой выбор автомобилей со скидками от 50 до 400 тысяч рублей.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует