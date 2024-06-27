Эксперты рассказали, как серьезно сэкономить при покупке «китайца»

Несмотря на наличие на российском рынке множества брендов из Поднебесной, предлагающих массу моделей, в определенных сегментах имеется откровенный дефицит моделей. Но даже в таких условиях, уверяют продавцы, клиенты могут рассчитывать на снижение цены.

Как сообщает «Российская газета», опросившая дилеров, у потенциальных покупателей есть несколько вариантов для получения скидки. Так, например, как сообщает пресс-служба ГК «АвтоСпецЦентр», здесь можно сэкономить до 30% от цены нового авто, а также получитт выгоду за счет кредитных программ и возможность обмена старой машины по системе trade-in.

В пресс-службе ГК «Автодом» заявили, что летом автосалоны обычно предлагают специальные условия с учетом сезона скидок и необходимости избавляться от складских запасов для поступающих новых автомобилей из Китая. В компании отмечают, что в шоу-румах есть большой выбор автомобилей со скидками от 50 до 400 тысяч рублей.