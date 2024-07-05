Самая дорогая LADA Vesta получила новые опции

Так, LADA Vesta получила новые версии Sportline'24 и Sportline'24 Black, которые отличаются 118-сильным 1,6-литровым мотором экостандарта «Евро 5» (ранее был «Евро 2»). В остальном технических изменений нет: 5-ступенчатая механическая коробка передач и передний привод сохранены.
Что же до опций, то Vesta Sportline обзавелась круиз-контролем с ограничителем скорости, обогреваемым рулевым колесом (у универсала он был, теперь появился и у седана), а также двойным полом в багажнике (только в версии SW). Кроме того, ремни безопасности отныне регулируются по высоте, а переключения передач сопровождаются соответствующей индикацией на панели приборов.
Новые опции прибавили к цене LADA Vesta Sportline 17 000 рублей. Седан теперь стоит от 2 192 900 целковых (версия Black — от 2 222 900), а универсал — от 2 362 900 рублей (Black — от 2 392 900).