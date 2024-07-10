Changan выпустит «теплый» CS95 для России

Под конец 2023 года на российском рынке начались продажи обновленного кроссовера CS95 — флагмана марки Changan. А теперь китайцы готовят к запуску новую комплектацию, созданную специально для нашей страны.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», ссылаясь на собственные источники, одним из главных отличий новой версии Tech станет «зимний пакет», который будет устанавливаться на Changan CS95, что называется, с завода. Это исполнение создано специально для холодной России: покупателям больше не придется заказывать «теплые» опции у дилеров за дополнительную плату.

В комплектации Tech к обогреву зеркал заднего вида добавятся обогревы рулевого колеса, передних кресел и ветрового стекла. Но насколько станут дороже автомобили после расширения списка оснащения и когда «теплые» Changan CS95 появятся у российских дилеров, пока не сообщается.

Напомним, сейчас кроссовер, доступный только с 226-сильным 2,0-литровым бензиновым турбомотором, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом, стоит в нашей стране от 4 249 900 рублей.