Аналитики назвали самые распространенные в России китайские автомобили

На прошлой неделе стало известно, что на китайские авто приходится уже 4% всего «легкового» автопарка России — на учете в ГИБДД состоит 1,86 млн. машин брендов из КНР. Теперь же аналитики назвали конкретные «поднебесные» модели, получившие наиболее широкое распространение в нашей стране: в первой десятке оказались представители разных марок, но все — кроссоверы.

Так, по данным агентства «Автостат», самый распространенный китайский автомобиль в России — Haval Jolion: по нашим дорогам «бегает» 116,2 тыс. таких кроссоверов, а это 6,2% от общего числа зарегистрированных в ГАИ машин из КНР. Второе место принадлежит его конкуренту — Geely Coolray. На сегодняшний день на учете состоит 82,1 тыс. автомобилей, а доля модели в структуре сегмента — 4,4%. На третьей строчке — Chery Tiggo 7 Pro Max (67,3 тыс., доля 3,6%).

Следующие три места с 3-процентной долей «китайского» автопарка страны занимают Chery Tiggo (тот, что T11, выпускавшийся в 2005-2016 годах), Omoda C5 и Haval F7. Их в России — 56 тыс., 55,5 тыс. и 55,4 тыс. соответственно. На седьмой позиции Chery Tiggo 7 Pro (54,6 тыс., 2,9%), на восьмой — Tiggo 4 Pro (53,9 тыс., 2,9%), на девятой — Lifan X60 (53,5 тыс., 2,9%). А замыкает топ-10 еще один «привет из начала 2010-х» — Great Wall Hover H3 (51,4 тыс., 2,8%).

Добавим, что всего по состоянию на 1 июля 2024 года в России числится 44 606 409 легковых автомобилей. Самой массовой маркой по-прежнему является LADA, на которую приходится 12 251 192 зарегистрированные машины.