Рулевая слабость: каких сюрпризов ждать от машины владельцу трехлетнего Haval F7

Китайский кроссовер Haval F7 присутствует на российском рынке уже давно. И многие машины, особенно первых годов выпуска, за это время успели сменить не одного хозяина и продолжают пользоваться популярностью на вторичном рынке. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, с какими нюансами технического свойства сталкивается владелец модели, разменявшей третий год эксплуатации.

Кроссоверы Haval F7 вооружаются для нас с вами одним из двух современных бензиновых турбомоторов: 1,5-литровым (150 л.с.) и 2-литровым (190 л.с.). Оба оснащены цепным приводом ГРМ, что по определению подразумевает большую надежность и потенциально долгий срок службы по сравнению с ременным приводом. Семиступенчатая роботизированная КП с двойным сцеплением «мокрого» типа также обещает «жить долго и счастливо». Практика показывает, что ресурс силовых агрегатов Haval F7 оценивается в 200-300 000 км пробега. Что очень неплохо для связки турбомотор-«робот».

С другой стороны, нельзя не упомянуть о зафиксированной владельцами склонности движков к повышенному расходу масла. Также многие из них отмечают, что форсунки системы впрыска требуют регулярной промывки от нагара не реже чем каждые 50 000 км пробега. Кроме того, у 2-литрового мотора отмечены случаи выхода из строя масляного теплообменника.

Для тех, кто подумывает о покупке подержанного Haval F7 будет небезынтересно узнать, что при переключении КП из положения «D» на задний ход или обратно, «робот» иногда демонстрирует серьезную задумчивость. Это для него нормально, но может раздражать водителя.

О прочих технических нюансах, связанных с владением подержанным Haval F7 порталу «АвтоВзгляд» рассказал руководитель отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизин» Валерий Антюфьев.

Фото Haval

— Haval F7 оснащен независимой подвеской (McPherson — спереди, многорычажка — сзади) и полным приводом с многодисковой муфтой. Они обеспечивают неплохую управляемость на асфальте. Однако некоторые ее элементы подвержены быстрому износу: стойки стабилизатора служат около 50 000 км, а рулевые наконечники — всего 25 000 км.

Кузов Haval F7 на 65% состоит из высокопрочных сталей. Оцинкованные панели (кроме крыши) гарантируют хорошую защиту от коррозии и высокие показатели в краш-тестах C-NCAP.

Увы, но в плане надежности и обслуживания Haval F7 демонстрирует неоднозначные результаты. Пятилетняя гарантия на КП (для моделей 2020 года выпуска и младше) и относительно доступные запчасти — это несомненные плюсы. Но владельцам следует быть готовыми к более частой замене масла в КП (каждые 30-40 000 км вместо рекомендованных 50 000 км), а также возможным проблемам с электрикой и низкой эффективности штатных тормозов.

Особенности эксплуатации F7 включают необходимость внимательного отношения к системе охлаждения, контроля состояния цепи ГРМ (возможно растяжение после 120 000 км) и регулярной промывки форсунок. Также важно своевременно проверять уровень и менять масло в двигателе и КП. Стоит также отметить, что ранние модели Haval F7 — 2019-2021 годов выпуска — попали под отзывную кампанию из-за проблем с топливопроводом, которые могли привести к возгоранию.

В целом же, Haval F7 старше трех лет вполне надежный автомобиль — при условии своевременного обслуживания. Его основные недостатки: быстрый износ некоторых элементов подвески, возможные проблемы с электрикой и необходимость более частого обслуживания по сравнению с японскими и европейскими конкурентами, — считает Валерий Антюфьев.