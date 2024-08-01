В Китае нет, а в России есть: в Москве заметили новый Chery Tiggo 8L

На одной из московских парковок заметили Chery Tiggo 8L — следующее поколение «восьмерки», более крупное по сравнению с предыдущим. У нас эта модель еще официально не представлена, да и не только у нас: в Китае презентации тоже не было, и о старте продаж речи пока не идет.

Есть вероятность, что именно он «пропишется» на бывшем заводе VW в Калуге

Фотографии новой модели опубликовали наши коллеги из редакции «Китайских автомобилей». И судя по тому, что передняя часть «пойманного» Chery Tiggo 8L скрыта камуфляжной пленкой, кроссовер проходит в нашей стране тестовые испытания. Подтверждает это предположение тот факт, что зарегистрирована машина на ФГУП «НАМИ» — ведомство, занимающееся сертификацией транспортных средств.

Никаких технических подробностей о Chery Tiggo 8L на сегодняшний день нет. Поскольку, повторимся, премьеры модели нового поколения не было еще даже на домашнем рынке в Китае.

Есть и еще одна новость, связанная с Tiggo 8L. Telegram-канал «Русский автомобиль» обнаружил в базе ОТТС документ, оформленный на «восьмерку» компанией AGR Automotive Group — новым владельцем бывшего завода Volkswagen в Калуге. В одобрении указан 6-й экологический класс, а это может означать, что оформили как раз таки Tiggo 8L. Получается, именно он может встать на конвейер, а не текущая версия. Однако пока это тоже лишь предположение.