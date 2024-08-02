Гибридный кроссовер G03F приедет в Россию позже, чем планировалось

До конца этого лета на отечественном авторынке должен был появиться новый кроссовер от SWM — модель G03F с гибридной силовой установкой. Однако теперь выяснилось, что запуск отложили — официальные продажи SUV начнутся на пару месяцев позже.

О том, что российский дистрибьютор SWM перенес премьеру G03F, сообщили «Известия», ссылаясь на представителей компании. При этом они уточнили, что долго ждать новинку не придется — она должна выйти на отечественный рынок осенью. Вероятно, тогда же раскроют все подробности о модели, ориентированной на нашу страну: технические характеристики, описания комплектаций и цены.

Тем временем в Китае этот кроссовер продается под названием Big Tiger. Его длина достигает 4605 мм, покупателям доступны как пяти-, так и семиместные версии. Модификаций у него две: бензиновая и гибридная. Первая предусматривает 1,5-литровый атмосферник (110 л.с., 155 Нм) и 5-ступенчатую «механику». Вторая — установку из 1,5-литрового двигателя (102 л.с., 126 Нм), выполняющего роль генератора для батареи емкостью 8,8 кВт⋅ч, а также электромотора (143 л.с., 210 Нм).

Напомним, что пока SWM предлагает в России три модели: кроссоверы G01, G01F и G05 Pro. Самая доступная (G01) продается по цене от 2 438 220 рублей, а самая дорогая (G05 Pro) — от 2 637 160 рублей.