Haval открыл российские продажи внедорожника H9 второго поколения

Как и планировалось, с 9 августа российские дилеры Haval Pro (автосалоны, специализирующиеся исключительно на внедорожных моделях бренда) начали принимать заказы на новый H9. Семиместный рамник предложен в двух модификациях и двух комплектациях по цене от 4 299 000 рублей.

Российским покупателям новый Haval H9 доступен как с двухлитровым бензиновым мотором на 218 л.с. и 380 Нм крутящего момента, так и с 2,4-литровым дизелем мощностью 184 л.с. и 480 Нм. Первому аккомпанирует «автомат» на восемь ступеней, второму — на девять. Привод у дебютанта, разумеется, полный — с блокировкой заднего дифференциала, а также пониженной передачей. Режимов движения предусмотрено шесть: помимо обычных «Эко», «Стандарт» и «Спорт», есть внедорожные «Снег», «Грязь» и «Песок».

Оснащение у Haval H9, как и полагается флагману, богатое. В списке опций в зависимости от комплектации можно отыскать трехзонный климат-контроль, вентиляцию и массаж кресел, полный «зимний пакет», беспроводную зарядку для смартфона и множество электронных ассистентов водителя. Мест в машине семь.

H9 предлагается в двух комплектациях: Elite и Premium. За бензиновый автомобиль в базовом исполнении дилеры попросят от 4 299 000 рублей, за дизельный — от 4 799 000. Столько же из кошелька выудит бензиновая машина в топовой версии, в то время как за дизельную придется отдать уже не менее 5 299 000 рублей.