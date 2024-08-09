Аналитики подсчитали, сколько электромобилей «бегает» по дорогам России

Кто бы что об электромобилях ни говорил, а «зеленых» машин в России становится все больше. Так, по состоянию на 1 июля этого года на учете в ГИБДД состоит уже 50 600 «батарейных» легковушек. Впрочем, их доля все еще ничтожна — она достигает лишь 0,11% всего автопарка страны.

По данным агентства «Автостат», самой распространенной «электричкой» в России является Nissan Leaf — по дорогам нашей страны «бегает» 15 500 «зеленых» компактов. На второй строчке располагается Zeekr 001, пользующийся большим спросом у состоятельных граждан — таких машин зарегистрировано 5700 ед. На третьем месте — Tesla Model 3 (2600 шт.). А замыкают лидерскую пятерку отечественный Evolute i-Pro и Volkswagen ID.4 (на каждый приходится 2100 шт.).

Марочный рейтинг выглядит примерно так же. На первой позиции благодаря модели Leaf находится Nissan (те же 15 500 ед.). На второй — Zeekr (всего 8100 электромобилей в РФ). Третья строчка за Tesla (6400 ед.), четвертая — за Volkswagen (3300 шт.), пятая — за Evolute (2900 ед.). Кроме этих брендов, отметку в 1000 машин перешагнули «Москвич», BMW, Audi, Porsche и BYD.

Добавим, что Минэкономразвития РФ в то же время приводит другие данные по электромобилям. По информации ведомства, по состоянию на 1 июля 2024 года в России насчитывается 52 000 «батарейных» машин, что на 27% больше, чем полгода назад.